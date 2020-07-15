Под зданием правительства Украины в Киеве в среду, 15 июля, собрался митинг владельцев ресторанов.

Как сообщает Информатор, выставив перед Кабмином стулья и диваны, символизирующие пустые заведения, предприниматели требуют отменить запрет на работу в ночное время.

По их словам, несмотря на карантинные меры, многие столичные рестораны, клубы и бары продолжают нелегально принимать посетителей после 23:00, зная, что им за это ничего не будет.

Одним из таких примеров стал ресторан «Велюр», принадлежащий народному депутату от «Слуги народа» Николаю Тищенко, который открыто рекламирует в соцсетях, что работает до 06:00.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта «Коблево» должны письменно обратиться к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Также, к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.

Во вторник, 14 июля состоялась встреча главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предприниматели курорта «Коблево».

В частности, предприниматели просили разрешить работать их заведениям после 23:00 еще полтора месяца — до 26 августа. При этом, Александр Стадник выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево.

При этом, глава ОГА Александр Стадник заявил, если Кабинет Министров Украины не разрешит работать развлекательным заведениям после 23:00, то этот вопрос будут решать на местном уровне.