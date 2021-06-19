На празднование 30-й годовщины Независимости Украины правительство планирует потратить 5,423 миллиарда гривен.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на заключение Министерства финансов к проекту распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины».

«Согласно финансово-экономических расчетов к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5423,2 миллиона гривен, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 миллиона гривен», — говорится в документе.

Также отмечается, что согласно информации от центральных и местных органов исполнительной власти относительно финансирования подготовки и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины, дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий в рамках празднования, составляет 1,6 миллиарда гривен.

Согласно документу, празднование будут финансировать из государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Напомним, победителем тендера на установку 72-метрового флагштока и реконструкцию части сквера «Юных героев» в Николаеве стало ООО «Будівельна фірма «Споруда».

Как сообщалось, что закончить работы подрядчик должен будет до конца 2022 года, хотя ранее в ОГА говорили о том, что реконструкцию должны сделать до Дня Независимости в этом году. Вероятно, к 24 августа 2021 года подрядчик должен будет успеть как минимум установить флагшток.