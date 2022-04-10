В Нью-Йорке 9 апреля тысячи человек вышли поддержать Украину и осудить российские военные преступления.

Об этом сообщает «Укринформ».

Акция прошла в центре города — Манхэттене. Люди собрались на Таймз-Сквер, главной площади города, а затем пошли шествием к генеральному консульству Украины.

Участники акции, держа в руках украинские флаги, выкрикивали разные лозунги с осуждением россиян. Когда люди прибыли в украинское генконсульство, они почтили память погибших украинцев в войне, в том числе жертв мирного населения в Буче и Краматорске.

Перед участниками мероприятия выступил генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, призвавший украинцев в США усилить сотрудничество с украинцами в других странах, а также заверил, что всех виновных россиян привлекут к ответственности.

— Все они — от рядовых карателей и их командиров до кремлевских идеологов «денацификации» Украины — понесут заслуженное и неотвратимое наказание за эти преступления, не имеющие срока давности, — сказал генконсул.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.