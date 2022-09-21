Фото: Оперативне командування «Південь»

21 вересня триває 210-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.

Вчора надвечір росіяни зі «Смерчів» вдарили по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат, повідомили в ОК «Південь».

Загалом на Південнобузькому напрямку протягом минулої доби обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.

В свою чергу, ЗСУ на Херсонщині вчора ліквідували ще понад 150 окупантів та 40 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар’ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.

Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

Втрати ворога на херсонському напрямку за минулий день становлять 151 окупанта та понад 40 одиниць техніки, серед якої:

7 танків

19 одиниць авто-бронетехніки

4 гаубиці, в тому числі самохідних «Мста-С» і звичайних «Мста-Б»

2 самохідні гаубиці «Акація»

4 самохідних артустановки.

Також дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 окупанти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.