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21 вересня триває 210-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
Вчора надвечір росіяни зі «Смерчів» вдарили по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат, повідомили в ОК «Південь».
Загалом на Південнобузькому напрямку протягом минулої доби обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.
В свою чергу, ЗСУ на Херсонщині вчора ліквідували ще понад 150 окупантів та 40 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
07:40 Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар’ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.
Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.
Втрати ворога на херсонському напрямку за минулий день становлять 151 окупанта та понад 40 одиниць техніки, серед якої:
Також дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 окупанти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.
21 вересня триває 210-а доба спротиву українців повномасштабному збройному вторгненню Російської Федерації.
Вчора надвечір росіяни зі «Смерчів» вдарили по Баштанському району. В кількох населених пунктах перебито постачання електрики. Без людських втрат, повідомили в ОК «Південь».
Загалом на Південнобузькому напрямку протягом минулої доби обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.
В свою чергу, ЗСУ на Херсонщині вчора ліквідували ще понад 150 окупантів та 40 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Оновлюється
07:40 Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 210 вогневих завдань по пункту управління ворожим військом в Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дар’ївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки.
Також в Новій Каховці вогневим контролем зупинено ремонтні роботи на мосту і уражено колонну військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.
Втрати ворога на херсонському напрямку за минулий день становлять 151 окупанта та понад 40 одиниць техніки, серед якої:
Також дорозвідувані дані попередніх уражень свідчать, що знищено ще 62 окупанти, 5 броньованих машин, підтверджено ураження складу з боєприпасами в Благодатному, пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.