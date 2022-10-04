Фото: Оперативне командування «Південь»

4 жовтня триває 223-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Протягом останньої доби на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.

В свою чергу, вчора на півдні ЗСУ знищили понад 80 окупантів і 60 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Авіацією було нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдання.

Ліквідовано:

87 окупантів

31 танк

реактивну систему залпового вогню «Ураган» і транспортно-заряджальну машину до неї

мінометний комплекс «Сані» 120-го калібру

27 одиниць іншої авто-бронетехніки

Ще 2 танки і БМП були затрофеєні.

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Російське повномасштабне вторгнення завдало екології України збитків у 35,3 мільярдів доларів, а мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою. Про це міністр екології Руслан Стрілець заявив на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі у понеділок, повідомляє Reuters.

П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди.

За оцінками міністерства, збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

Він зазначив, що лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік.

Стрілець додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.