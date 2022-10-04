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4 жовтня триває 223-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Протягом останньої доби на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В свою чергу, вчора на півдні ЗСУ знищили понад 80 окупантів і 60 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Авіацією було нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдання.
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07:55 Російське повномасштабне вторгнення завдало екології України збитків у 35,3 мільярдів доларів, а мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою. Про це міністр екології Руслан Стрілець заявив на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі у понеділок, повідомляє Reuters.
П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди.
За оцінками міністерства, збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.
Він зазначив, що лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік.
Стрілець додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.
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4 жовтня триває 223-я доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Протягом останньої доби на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомляє Генштаб.
В свою чергу, вчора на півдні ЗСУ знищили понад 80 окупантів і 60 одиниць техніки, повідомляє Оперативне командування «Південь».
Авіацією було нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдання.
Ліквідовано:
Оновлюється
07:55 Російське повномасштабне вторгнення завдало екології України збитків у 35,3 мільярдів доларів, а мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою. Про це міністр екології Руслан Стрілець заявив на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі у понеділок, повідомляє Reuters.
П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди.
За оцінками міністерства, збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.
Він зазначив, що лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік.
Стрілець додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.