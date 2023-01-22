Жители Очакова рассказали о жизни под ежедневными обстрелами города русскими военными.

Об этом говорится в сюжете «Общественного».

Как известно, войска РФ продолжают обстреливать Очаков с территории временно оккупированной Кинбурнской косы. Избивают преимущественно из реактивных систем залпового огня. Местные жители по состоянию на 20 января до сих пор устраняют последствия мощного взрыва, произошедшего в городе девятого января.

Жительница Очакова Мария рассказала, что ее дом повредили российские обстрелы: «У нас пятиэтажку разбило всю со стороны кладбища. Полностью, все гуляет. А кто уехал, не могут приехать, денег нет. У нас есть подвал, но я не могу часто бегать туда. Пойду, а тогда думаю: будет, что будет, потому что у меня нет сил на это.

Большинство жителей говорят, что привыкли к постоянным обстрелам, но все равно страшно.

— Прятались в подвал, а потом как-то между стенами в гостиной. Между двумя стенами, особенно ночью сидим, пока тревога закончится. С надеждой на то, что нас пронесет, – говорит Галина.

Еще одна жительница города Тамара рассказывает, что ночует в подвале, поскольку там теплее. Женщина выходит, чтобы накормить собаку во дворе дома.

— По 20 часов сидит сама. Сейчас вот я ее (собаку, – прим.) накормлю, укутаю, оставлю и пойду в подвал. В подвале теплее, хоть без отопления, но теплее, – говорит Тамара.

По словам мастера Ивана, последствия агрессии российских войск ремонтируют до сих пор, в частности разбитые окна, разбитые подъезды и помещения больницы.

— Сейчас материалы люди просят повсюду по всему городу. Власть выдает, потому хватает. Мы сегодня через пару часов две квартиры сделали. Было бы из чего делать, если есть материал, инструмент есть, все есть, можно работать, – говорит Иван.

Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.

Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.

Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и из РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.