Защитные укрытия в Николаеве оснащают интернет-связью и видеонаблюдением. Сначала к ним подключили проводной интернет, сейчас идет подключение мобильного — на случай отключения электроэнергии.

В общей сложности оснащают 14 укрытий, изготовленных в Николаеве на одном из предприятий, сообщается в сюжете Суспільне Николаев.

Все сооружения подключены к системе «Безопасный город». Это позволяет операторам, имеющим доступ, наблюдать за происходящим внутри в реальном времени.

Кроме того, есть связь и с городским колл-центром 15-88. Сигнал о помощи можно подать тревожной кнопкой.

— Находясь в укрытии на мониторе, можно наблюдать за подъезжающим к остановке транспортом, чтобы не пропустить свой автобус или троллейбус. Все мониторы защищены, антивандальные, — говорит директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана, подчиненные которого ухаживают за укрытиями.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения Александр Герасименя подчеркнул, что бетонные укрытия должны оградить жителей города от обломков и кассетных боеприпасов. В одном из них могут находиться одновременно до 20 человек.

Общий вес укрытия — 71 т. Построено оно по модульному принципу, чтобы при необходимости сооружение можно было легко собрать и разобрать. Когда исчезнет угроза вражеских обстрелов, элементы укрытия используют для устройства стационарных бомбоубежищ.

Следует отметить, что в Николаеве на средства городского бюджета изготовили 14 временных укрытий, которые установили рядом с остановками общественного транспорта. Всего же таковых планировалось 34.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» ранее заключило договор на изготовление 14 конструкций за 15 миллионов 338 тысяч 142 гривны за счет городского бюджета. Таким образом, средняя стоимость одного укрытия составляет 1 миллион 95 тысяч 581 гривна.

Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, почему временные приюты на остановках, изготовленные за деньги горбюджета, стоят именно 1 миллион 95 тысяч гривен.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.