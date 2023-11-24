У «Миколаївоблтеплоенерго» заявили, що у провалі старту опалювального сезону винні самі керівники ОСББ та керуючі компанії, які слабо підготували мережі. Всього 4% ОСББ та керуючих компаній отримали акти про готовність до опалювального сезону.

Про це в ефірі телекомпанії «МАРТ» розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

За його словами, підприємство було готовим до старту опалювального сезону, тому у місті проблема «не з запуском тепла, а з можливістю ОСББ, ЖЕКів прийняти це тепло». Також він додав, що 95-99% всіх проблем з постачанням тепла в квартири споживачів — це проблеми внутрішньобудинкової мережі.

«Керуючі компанії та ОСББ слабо готувалися до опалювального сезону. Актів готовності на зараз є 4%. Біля 60-70% пройшли гідравлічні випробування. Більше вони особливо не готувалися. Місто на них вплинути ніяк не може — після відповідної реформи це все приватний бізнес, вони вважають, що не повинні готуватися до опалювального сезону, адже це додаткові витрати, і чомусь думають, що це все примхи теплогенеруючої компанії. Як показує запуск, що 95-99% всіх проблем з постачанням тепла в квартири споживачів — це проблеми внутрішньобудинкової мережі», — каже директор ОКП.

Як приклад халатного відношення до підготовки будинків, від розповів, що був випадок, коли в одному з будинків вода з труб просто витікала в каналізацію через те, що управляюча компанія неправильно спускала повітря з системи.

«Балансоутримувача внутрішніх мереж — ОСББ, керуючої компанії чи ЖЕКу. Тому люди повинні у них спитати, чи отримали вони акти готовності, адже в тарифі на утримання будинків є підготовка до опалювального сезону. Але, на жаль, керуючі компанії та ОСББ дуже халатно до цього ставляться. Так, тепло ми подамо, але питання, чи можуть вони його прийняти і чи не буде поривів в мережах? У нас за цей тиждень телефони аварійної служби розірвані — сотні звернень або через відсутність тепла в будинках, або через пориви в мережах. Люди ж повинні отримувати якісну послугу, тому що вони сплачують за тепло», — розповідає Микола Логвінов.

Раніше депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко розкритикував підготовку ТЕЦ до опалювального сезону. Він підкреслив, що попри обіцянки державного підприємства «Миколаївська ТЕЦ» про 95% готовності, половина абонентів залишилася без опалення.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас. Також в ТЕЦ заявили, що виконають ремонт всіх аварійних мереж аби подати тепло усім споживачам протягом до 26 листопада.