Суд відправив під варту жителя Південноукраїнська, який на смерть збив жінку

У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: Нацполіція

Миколаївський суд узяв під варту 35-річного мешканця Південноукраїнська, який на смерть збив жінку на пішохідному переході.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду.

Подія трапилася ввечері 15 жовтня. Водій автомобіля «Daewoo» їхав вулицею Європейська у Південноукраїнську. Поблизу будівлі міської ради він збив жінку.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Під час розгляду справи підозрюваний визнав свою провину та просив не відправляти його під вартою. Водночас прокурор вважає, що підозрюваний може переховуватись, або впливати на свідків.

Суддя відправив водія під варту без визначення розміру застави.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася смертельна ДТП.