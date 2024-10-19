  • субота

    19 жовтня, 2024

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд відправив під варту жителя Південноукраїнська, який на смерть збив жінку

У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: НацполіціяУ Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка. Фото: Нацполіція

Миколаївський суд узяв під варту 35-річного мешканця Південноукраїнська, який на смерть збив жінку на пішохідному переході.

 Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду.

Подія трапилася ввечері 15 жовтня. Водій автомобіля «Daewoo» їхав вулицею Європейська у Південноукраїнську. Поблизу будівлі міської ради він збив жінку.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Під час розгляду справи підозрюваний визнав свою провину та просив не відправляти його під вартою. Водночас прокурор вважає, що підозрюваний може переховуватись, або впливати на свідків.

Суддя відправив водія під варту без визначення розміру застави.

Нагадаємо, у пʼятницю, 11 жовтня, на вулиці Космонавтів у Миколаєві сталася смертельна ДТП.

Останні новини про: Південноукраїнськ

Стало відомо, коли в Південноукраїнську розпочнеться опалювальний сезон
У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка: поліція затримала нетверезого водія
У Південноукраїнську додатково витратять ₴109 тис. на встановлення тренажерів на міському пляжі

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Південноукраїнськ

У Південноукраїнську додатково витратять ₴109 тис. на встановлення тренажерів на міському пляжі
У Південноукраїнську внаслідок ДТП загинула жінка: поліція затримала нетверезого водія
Стало відомо, коли в Південноукраїнську розпочнеться опалювальний сезон

У школах та садочках Миколаєва планують за ₴1 млн обрізати та спиляти дерева: їх використають для опалення

Альона Коханчук

Один із найгірших показників серед міст: у Миколаєві перевірили доступність та умови в укриттях

На лівобережжі Херсонщини росіяни знищили міст через Конку, — партизани

Миколаєву потрібно ₴6,1 млрд на фільтрацію води з Інгульця та модернізацію систем водопостачання