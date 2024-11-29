Ситуація з опаленням у Миколаєві: котельні працюють на генераторах

Ситуація з опаленням у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

У Миколаївській ТЕЦ повідомляють про певні ускладнення у подачі тепла через проблеми зі світлом. В «Миколаївоблтеплоенерго» додають, що котельні працюють на генераторах та можливі перебої.

По ситуації з опаленням у Миколаєві повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У Миколаївській ТЕЦ зауважують, що у системах опалення житлових будинків можуть утворитися повітряні пробки. Це впливає на ефективність подачі тепла.

Водночас у «Миколаївоблтеплоенерго» зазначили, що вночі всі великі районні/ квартальні котельні були у роботі, забезпечуючи теплом містян.

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«Упродовж дня обʼєкти продовжать роботу на генераторах з можливими технічними перервами», — додали там.

Стан енергетики 29 листопада

Станом на 8:00 70% Миколаївщини, зокрема і Миколаїв, знаходились без світла.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що енергетики виявили місце, у якому внаслідок російських атак обірвалась енергомережа. Її відновлення та подача світла займе близько двох годин.

Разом з тим в Укренерго повідомили, що до кінця поточної доби знеструмлених абонентів на Херсонщині та Миколаївщині енергетики планують заживити.

Також через ракетний обстріл залишив Снігурівку без електропостачання. Влада відкрила пункти незламності, де можна зігрітися та зарядити пристрої.