Три українські АЕС наростили виробництво електроенергії після обстрілів

Південноукраїнська АЕС. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС поступово збільшили виробництво електроенергії після обстрілів російських військ минулого тижня.

Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

Зазначається, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС мають дев'ять реакторів, вісім з яких наразі працюють, а один перебуває в стані зупинки.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначає, що спостерігаються проблеми з електропостачанням: деякі зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними через удари по критичній інфраструктурі.

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«Оператори продемонстрували значну стійкість під час та після останнього періоду нестабільності енергосистеми, завдяки чому ці станції можуть підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після скорочення виробництва минулого тижня», — зазначив він.

Обстріл енергетики 28 листопада

Нагадаємо, що зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсували. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

3 грудня стало відомо, що Миколаївська область відновила пошкоджені енергообʼєкти під час російського обстрілу 28 листопада.