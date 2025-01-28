Досі немає чіткого плану дій: на Одещині виявлено нові ділянки берега з мазутом із російських танкерів

Мазут на узбережжі Одеської області. Фото: Facebook-сторінка Івана Русєва

На узбережжі Одещини виявили нові великі ділянки забруднені мазутом. Забруднена територія знаходиться на межі з Дунайським біосферним заповідником.

Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Він зазначив, що 27 січня працівники нацпарку обстежили піщаний пересип біля західної частини лиманів Джантшейський та Сасик-поруч з Дунайським біосферним заповідником.

«Виявлено значні площі пересипу, на яких море викинуло мазут. Фракції мазуту розташовані на відстані від 30 до 50 метрів від урізу морської води. Розміри фракції варіюють від 0,5 до 5 сантиметрів. Протяжність викиду мазуту 1 кілометр, у середньому шириною в 1 метр, але є така ділянка пересипу протяжністю у 200 метр і шириною до 6 метрів. Знаходили пір'я птахів, які були у мазуті», — зазначив він.

За словами Івана Русєва, потрібен терміновий чіткий план реакції та алгоритм моніторингу появи забруднення, а також план збору і утилізації мазуту. Однак, за його словами від органів влади немає жодної реакції.

«Вже пішла 5 доба як ми виявили мазут на піщаному пересипі на різних ділянках і офіційно проінформували суспільство та органи влади, але немає ані чіткого плану дій по моніторингу, збору та утилізації мазуту, ані жодних практичних дій — мазут і досі лежить на тих місцях, про які керівник НПП «Тузлівські лимани» Iрина Выхристюк проінформувала екологічну інспекцію ще 24 січня … Між тим, вчора було засідання техногенно-екологічної комісії Одеській ОВА, але про чіткій план дій, та будь які практичні заходи по очищенню вже існуючих забруднених ділянок піщаного пересипу від мазуту, просто невідомо», — додав він.

Мазут на узбережжі Одеської області. Фото: Facebook-сторінка Івана Русєва Мазут на узбережжі Одеської області. Фото: Facebook-сторінка Івана Русєва

Раніше повідомлялось, після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і «Тузлівського лиману» винесло мазут.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.