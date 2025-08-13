В Одесі прибирають шлагбауми, щоб люди вільно проходили до моря

В Одесі зносять шлагбауми, щоб відкрити прохід до моря. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі перевіряють чиновників, які здавали в оренду паркувальні місця біля узбережжя.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, КП «Одестранспарксервіс» та один з департаментів міської ради, укладаючи договори з підприємцями вказували у документах менший розмір ділянки, ніж насправді.

Частину території огороджували шлагбаумами, і люди не могли пройти до моря, зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці вже провели обшуки та почали прибирати ці шлагбауми, щоб відпочивальники мали вільний доступ до пляжів Чорного моря.

Натомість у Миколаївській міській раді нагадали, що досі не можна купатися в річках — заборона діє з 2022 року. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Романа Возняка, фахівці обстежили пляжі на Намиві, «Чайку», «Вербочку» та «Маяк». Але поки що це не дає підстав, щоб зняти заборону.

Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

Після цього голова громади Володимир Панич зазначив, що прохід закрили. Також на пляжі риють рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове, Рибаківка та Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.