Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У середу, 27 серпня 2025 року, у Миколаєві відбудуться планові роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без електропостачання будуть:

просп. Центральний

вул. Водопровідна

вул. Г. Гонгадзе

вул. Морехідна

З 09:00 до 21:00 проходитиме реконструкція мереж, у зв’язку з чим світла не буде за адресами:

вул. Новозаводська,

Херсонське шосе,

вул. Дніпровська,

вул. Водопійна,

вул. Космонавтів,

вул. Електронна,

пров. Водопійний.

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

пров. Колективний,

вул. Літня,

вул. Коцюбинського,

вул. Марії Заньковецької.

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.