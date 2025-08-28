Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 20.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei AВідключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

У четвер, 28 серпня 2025 року, в Миколаєві заплановані поточні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

  • вул. Авіаційна,
  • вул. Чонгарська,
  • вул. Фермерська,
  • вул. Ернеста Хортіва,
  • вул. Є. Гайдуненка,
  • вул. Кримська,
  • пров. Козака Мамая,
  • вул. Кочубея,
  • пров. Синевирський

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

 

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
новини

Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки

Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay