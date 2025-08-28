Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Sergei A

У четвер, 28 серпня 2025 року, в Миколаєві заплановані поточні ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з цим у кількох районах міста тимчасово відключатимуть електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 08:00 до 18:00 відключення заплановані на:

вул. Авіаційна,

вул. Чонгарська,

вул. Фермерська,

вул. Ернеста Хортіва,

вул. Є. Гайдуненка,

вул. Кримська,

пров. Козака Мамая,

вул. Кочубея,

пров. Синевирський

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.