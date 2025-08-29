У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини

У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті

У Миколаєві на проспекті Центральному, біля готелю «Миколаїв», під час облаштування території магазину пошкодили багаторічну ялинку — спиляли частину гілок.

Фото пошкоджених дерев в редакцію «МикВісті» надіслали читачі.

На фото видно, що нижні гілки дерева обрізані та лежать навколо стовбуру. На місце події викликали представників екологічної інспекції.

У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті

Згодом в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що ялинку обрізали під час облаштування магазину. Дерево постраждало настільки, що більше не зможе рости. Крону обрізали більше ніж наполовину, що за правилами вже вважається непоправним пошкодженням.

Інспектори склали протокол за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вони оштрафували винних но 510 гривень. Збитки довкіллю склали 3 800 гривень.

Ялинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округу Ялинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округу

В екоінспекції наголошують, що подібні випадки стають дедалі частішими. Підприємці, впорядковуючи територію, часто ігнорують правила догляду за зеленими насадженнями, які росли десятками років.

Нагадаємо, що у липні на «гарячу лінію» екологічної інспекції надійшло повідомлення про спилювання гілок дерева на перехресті вулиці Мала Морська та проспекту Центрального.

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Реклама

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?»