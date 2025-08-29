Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    29 серпня, 2025

  • 31.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 31.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У центрі Миколаєва під час облаштування магазину спиляли гілки багаторічної ялини

У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВістіУ центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті

У Миколаєві на проспекті Центральному, біля готелю «Миколаїв», під час облаштування території магазину пошкодили багаторічну ялинку — спиляли частину гілок.

Фото пошкоджених дерев в редакцію «МикВісті» надіслали читачі.

На фото видно, що нижні гілки дерева обрізані та лежать  навколо стовбуру. На місце події викликали представників екологічної інспекції.

У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВістіУ центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті
У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВістіУ центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті
У центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВістіУ центрі Миколаєва обпиляли гілки багаторічної ялини. Фото, які надіслали читачі МикВісті

Згодом в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що ялинку обрізали під час облаштування магазину. Дерево постраждало настільки, що більше не зможе рости. Крону обрізали більше ніж наполовину, що за правилами вже вважається непоправним пошкодженням.

Інспектори склали протокол за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вони оштрафували винних но 510 гривень. Збитки довкіллю склали 3 800 гривень.

Ялинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округуЯлинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округу
Ялинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округуЯлинку обрізали під час облаштування магазину. Фото: екоінспекція Південно-Західного округу

В екоінспекції наголошують, що подібні випадки стають дедалі частішими. Підприємці, впорядковуючи територію, часто ігнорують правила догляду за зеленими насадженнями, які росли десятками років.

Нагадаємо, що у липні на «гарячу лінію» екологічної інспекції надійшло повідомлення про спилювання гілок дерева на перехресті вулиці Мала Морська та проспекту Центрального.

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Реклама

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?»

Останні новини про: Держекоінспекція

В Одесі масово «цвіте» море: екологи говорять про перевищення шкідливих речовин
На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після майже двох років дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
новини

З 1 вересня офлайн запрацює понад 80% шкіл Миколаєва, — управління освіти

Юлія Бойченко
новини

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Держекоінспекція

На Миколаївщині чоловік спиляв 6 сухих дерев: шкоду оцінили в ₴57 тисяч
На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
В Одесі масово «цвіте» море: екологи говорять про перевищення шкідливих речовин

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

За два роки на ремонт шкільних укриттів з бюджету Миколаєва витратили ₴37,4 млн

1 година тому

З 1 вересня офлайн запрацює понад 80% шкіл Миколаєва, — управління освіти

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay