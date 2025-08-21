КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Посохлі кущі у парку Серце міста в Миколаєві, серпень 2025, фото МикВісті

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» цього року планує облаштувати систему автоматичного поливу Тернівському кільці (проспект Героїв України). Не закупівлю обладнання витратили 226,8 тисяч гривень.

Про це у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» повідомив заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко.

Ми звернулись до міської ради з запитом щодо того, які заходи вживає міська влада щодо збереження зелених насаджень у Миколаєві, що потерпають від спеки. Зокрема, чи планується встановлення систем автоматичного поливу у зелених зонах.

У відповіді зазначається, що Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миколаєва передбачено окремий пункт, що стосується, зокрема, облаштування автоматичного поливу зелених зон, який має реалізовувати КП «Миколаївські парки» «за умови наявності відповідного фінансування».

У Миколаєві на автоматичний полив цього року витратили 200 тисяч гривень, відповідь на запит МикВісті

«КП «Миколаївські парки» заплановано на 2025 рік облаштування системи автоматичного поливу на локації коло «Тернівське» (площею зеленої зони 1118 м2). Виконання робіт з облаштування вказаної системи буде здійснюватися силами підприємства, строк виконання робіт: «до кінця листопада 2025 року», - йдеться у документі.

Підприємство уже закупило відповідне обладнання та матеріали за кошти бюджету Миколаєва на 226 тисяч 856 гривень.

Дерева у парку Серце міста в Миколаєві, серпень 2025, фото МикВісті

Інших заходів щодо налагодження автополиву у Миколаєві цього року не передбачено.

Зазначимо, що у 2025 року КП «Миколаївські парки» витратило на одяг для своїх працівників 408 тисяч 513 гривень, зокрема:

100 штук курток для захисту від загальних виробничих забруднень по 1339 гривень;

100 штук штанів для захисту від загальних виробничих забруднень по 837 гривень;

один костюм зварника 2 класу за 2454 гривні;

200 штук футболок по 390 гривень;

70 штук подовжених плащів для захисту від води по 632 гривні;

100 штук бейсболок по 249 гривень;

150 штук сигнальних жилетів по 261 гривні;

2 штуки вологозахисних комплектів ПВХ+Нейлон (куртка+штани) по 710 гривень.

Загалом, з 2022 року підприємство закупило одягу для своїх робітників на 2 мільйони гривень.

Брендована форма комунального підприємства «Миколаївські парки», фотоколаж МикВісті

Читайте статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

Там розповідається, що станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» числилося 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Водночас комунальне підприємство повідомило про плани збільшити штат на 150 співробітників, які будуть займатися озелененням Корабельного району міста.

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

Реклама

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Читайте також статтю «МикВісті» «Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?».