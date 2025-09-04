У лісах Миколаївщини облаштують ще три рекреаційні пункти з альтанками та мангалами за ₴6,2 млн

Рекреаційний пункт поблизу мікрорайону Матвіївка. Фото: Ліси України

Філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» у серпні уклала договори на облаштування трьох рекреаційних пунктів для відпочинку на Миколаївщині. Їх вартість склала 6,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті»

Перший тендер провели на облаштування рекреаційного пункту у Баштанському лісництві. Без проведення торгів договір на суму 2 мільйони 72 тисячі підписали з приватним підприємцем Захарченко Михайлом Юрійовичем. Підрядник повинен облаштувати рекреаційний пункт до 31 жовтня 2025 року: встановити альтанку, вбиральню, мангальну зону, огорожу, тротуарну доріжку, лавочки, смітники, пожежний щит, стіл зі стільцями, атракціон дитячий, атракціон спортивний, газон, висадити насадження тощо.

Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro Скриншот тендеру з системи публічних закупівель ProZorro

Другий договір Філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» також без торгів підписали з фізичною особою-підприємцем Волошином Русланом Валентиновичем. Рекреаційний пункт вартістю 2 мільйони 75 тисяч мають облаштувати у Новобузькому лісництві Баштанського району. Встановити альтанки та організувати зону відпочинку підрядник має до кінця жовтня цього року.

Ще одна зона відпочинку вартістю 2 мільйони 72 тисячі гривень з’явиться у Прибузькому лісництві Вознесенського району. Підрядника обрали також без торгів. Ним став знову ФОП Волошин Руслан Валентинович. Облаштувати рекреаційний пункт мангалами, альтанками та іншим мають до 31 жовтня.

Рекреаційний пункт поблизу мікрорайону Матвіївка. Фото: Ліси України

У коментарі «МикВісті» головний лісничий філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Василь Дорошук розповів, що наразі у Миколаївській області вже відкрили 13 рекреаційних пунктів «Лісовичок».

«Один з них побудований та зданий цьогоріч, на кінець липня його вже добудували. Зараз в процесі ще три», — зазначив він.

Три рекреаційні пункти, які побудують до кінця жовтня, будуть трохи більшими за попередні та матимуть по чотири альтанки.

«Облаштування у рекреаційних пунктах більш-менш типове, але трохи відрізняється. Ті, що побудовані раніше, вони майже однотипні. У Матвіївці там два рекреаційні пункти один навпроти одного. Вони однакові. Ті, що побудовані у першому півріччі – вони менші, там йде дві альтанки, зона барбекю, туалет, мангальна зона, лавки. А в трьох, що планують будувати, то вони більші і матимуть по чотири альтанки. Також дитячий та спортмайданчик, кострище», — розповів Василь Дорошук.

Рекреаційний пункт поблизу мікрорайону Матвіївка. Фото: Ліси України

Також Василь Дорошук зазначає, що облаштування таких зон відпочинку допомагає зменшити кількість пожеж у лісах.

«Взяти ту ж Матвіївку у Миколаєві. Люди їздять туди відпочивати, хочуть провести свій час з сім’єю. Коли там не було де відпочити та розвести багаття, це був хаотичний стихійний відпочинок. На сьогоднішній день вже є зона рекреації, місце для багаття. Не хочу зарікатися, але цей рік по Матвіївці є результативним (щодо зменшення кількості пожеж, — прим.)», — говорить Василь Дорошук.

Головний лісничий філії «Південний лісовий офіс» додає, що в основному люди відпочивають культурно та прибирають сміття, але і випадки вандалізму не рідкість.

Зазначимо, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік. Щодня рятувальники ліквідовують близько 40 пожеж на відкритих територіях.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.

Також читайте статтю «МикВісті»: «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?»