У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

У Миколаєві після скарг батьків на шкільне харчування запропонували додатково навчати кухарів. Фото: «МикВісті»

У четвер, 11 вересня, в управлінні освіти Миколаєва відбулася нарада через скарги батьків школярів на якість безкоштовного харчування в навчальних закладах. На зустрічі запропонували перелік дій, щоб покращити ситуацію.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Керівники шкіл, де є базові кухні та буфети, розповіли про проблеми з організацією харчування. За їхніми словами, кількість дітей, які отримують безкоштовні обіди, зросла, а через повітряні тривоги, їжа холоне.

— Дітей, які харчуються, стало більше, виробничі потужності харчоблоків залишились на довоєнному рівні, повітряні тривоги зводять нанівець графіки харчування, їжа холоне, — йдеться у повідомленні.

Директори додають, що діти не звикли до меню за рецептами Євгена Клопотенка. Через це залишається багато недоїдених страв, особливо овочевих салатів. Школярі також скаржаться, що страви несолоні, напої — несолодкі, а під час доставки не завжди дотримується температурний режим.

Щоб вирішити ці проблеми на нараді обговорювали заміну деяких страв у меню, інші способи приготування овочів, покращення смаку страв та збереження температури їжі під час доставки.

Начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко запропонувала провести додаткове навчання для кухарів. Також вона наголосила, що страви потрібно готувати за єдиними технологічними картами, а керівники шкіл мають вести облік залишків їжі та за погодженням із Держпродспоживслужбою вносити зміни до меню.

Крім цього, для збереження температури готових страв рекомендують використовувати марміти та термобокси.

«Завдяки спільним зусиллям якість шкільного харчування має стати кращою», — зазначають в повідомленні міськради.

Скарги на харчуванням у школах Миколаєві

Раніше батьки учнів миколаївських шкіл у соцмережах висловлювали невдоволення безкоштовним харчуванням. За їхніми словами, порції були меншими за норму, страви подавали холодними, а посуд у шкільних їдальнях був брудним.

Директор комунально-виробничого підприємства з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва Петро Вашняк повідомив, що особисто перевіряв ситуацію, зокрема у 41-й школі, на яку скаржились батьки щодо кількості їжі в тарілці. За його словами, порції відповідали нормам, а на фото частина страви була прихована — наприклад, курячий нагетс лежав поверх картоплі.

Так кормлять дітей у школах Миколаєва, на це з бюджету витратять 14 млн грн до кінця року, фото: Ганна Шевченко

Пізніше у Держпродспоживслужбі Миколаєва заявили, що до них не надходили скарги щодо неякісного харчування у шкільних їдальнях міста.

Тим часом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скарги батьків заявивши, що у місті створять спеціальну комісію з представників міськради, яка контролюватиме ситуацію.

Після цього інциденту Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області перевірило, чим годують дітей у 15 школах міста. Спеціалісти проаналізували фотозвіти зі стравами, які подавали учням.

Як відомо, що у новому навчальному році безкоштовним харчуванням у школах Миколаєва забезпечать усіх учнів — від 1 до 11 класу. Фінансування харчування відбуватиметься спільно: до 70% витрат покриває держава, решту — міський бюджет.

Зазначимо, що на останній сесії депутати Миколаївської міської ради перерозподілили бюджет міста, зокрема спрямували 14 мільйонів гривень на харчування дітей у школах міста.

Нагадаємо, на харчування дітей у школах Миколаєва до кінця поточного року планували витратити 146,2 мільйона гривень. До цього повідомлялось, що з 1 вересня шкільне харчування подорожчає.