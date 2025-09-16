Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У музичній школі Миколаєва побудували укриття

Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві в одній із музичних шкіл завершили ремонт укриття. Завдяки цьому заклад вже найближчим часом зможе відкрити двері для учнів.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Укриття має площу 400 квадратних метрів і розраховане на 300 осіб. Тут встановили вентиляцію, освітлення (зокрема аварійне), організували водопостачання та підготували запаси питної води. Також є туалетні кімнати та два виходи. Кабінети обладнали меблями, щоб учні могли займатися навіть під час повітряних тривог.

Ремонт виконувало комунальне підприємство «Захист» протягом трьох місяців.

Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада
Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, станом на початок вересня 2025 року підрядники розробляють проєкти ремонту укриттів у дев’яти школах та дитячих садочках Миколаєва.

У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.

До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.

Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».

