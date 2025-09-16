У музичній школі Миколаєва побудували укриття
- Даріна Мельничук
16:08, 16 вересня, 2025
У Миколаєві в одній із музичних шкіл завершили ремонт укриття. Завдяки цьому заклад вже найближчим часом зможе відкрити двері для учнів.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Укриття має площу 400 квадратних метрів і розраховане на 300 осіб. Тут встановили вентиляцію, освітлення (зокрема аварійне), організували водопостачання та підготували запаси питної води. Також є туалетні кімнати та два виходи. Кабінети обладнали меблями, щоб учні могли займатися навіть під час повітряних тривог.
Ремонт виконувало комунальне підприємство «Захист» протягом трьох місяців.
Нагадаємо, станом на початок вересня 2025 року підрядники розробляють проєкти ремонту укриттів у дев’яти школах та дитячих садочках Миколаєва.
У 2024 році Управління капітального будівництва міської ради витратило 7,6 мільйона гривень на облаштування укриттів у школах та дитячих садках Миколаєва.
До цього в управлінні капбудівництва пріоритетом своєї роботи у 2025 році називали безпекову складову. У планах було побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три — капітально відремонтувати у лікарнях.
Водночас Миколаївська область увійшла до трійки регіонів, де облаштували найбільше шкільних укриттів за програмою «Школа офлайн».
