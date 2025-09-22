На Миколаївщині побудують новий водопровід для Софіївської громади: перший етап робіт коштуватиме ₴16,6 млн

Заміна труб у Миколаєві. Фото для ілюстрації з архіву «МикВісті»

Для Софіївської громади Миколаївщини побудують новий водопровід. На першу чергу планують витратити 16,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області планує витратити на першу чергу робіт 16 мільйонів 694 тисячі 754 гривні, які профінансує Данська рада у справах біженців.

Реконструкція Казанківського групового водопроводу передбачає дві черги. На першому етапі відремонтують існуючу насосну станцію другого підйому: встановлять два насоси (один робочий і один резервний), нове електричне обладнання та систему автоматизації для їх безпечної роботи. Також реконструюють вихідну гребінку, обладнають вузол обліку води та прокладуть кілометр групового водопроводу. Також через річку Інгул використають діючий повітряний перехід.

Другий етап передбачає будівництво майже двох кілометрів магістрального водогону з колодязями, облаштування майданчика для двох підземних резервуарів чистої води (по 250 м³ кожен), відновлення дорожнього покриття та благоустрій території.

Загальна довжина водопроводу становитиме 2981 метр. Передбачається, що для реалізації першої черги необхідно 4 місяці, а для другої — 7. Всі роботи мають завершити до 23 лютого 2026 року.

Наразі приймаються заявки від учасників, переможця оберуть на аукціоні 30 вересня.

У коментарі «МикВісті» голова Софіївської громади Валерій Римчук повідомив, що наразі з усіх населених пунктів лише в чотирьох є централізоване водопостачання. До всіх інших вода просто не доходить через низький тиск в мережах Новобузької дільниці.

— Тільки у чотирьох селах доходить вода, а в усіх інших вода привозна. Людям привозять воду бочками. Комунальне підприємство, яке знаходиться у Новому Бузі не продавлює воду, немає у них потужності. Вода не доходить до людей. Було трохи краще, а зараз гірше. Ремонти слабенькі, обладнання старе, нічого не оновлюється. Раніше доходила вода, а в тих селах, де була років 4-5 назад, вже не доходить, не вистачає потужності. Хоча кількість людей зменшується, а не збільшується, — говорить Валерій Римчук.

Він зазначає, що старі мережі давно не ремонтували, тому втрати води великі. Через часті пориви, в мережах не вистачає води.

— Великі пориви, вода тече місцями. Воду накачали у труби, а потім вона просто витікає в дірки. Зранку вони знову починають качати і знову заповнюють труби. Ми бачимо пориви, то інформуємо їх, але вони слабо реагують. Ремонти роблять слабі, шлангами замотують, — додає Валерій Римчук.

За його словами, крім прокладання нового водопроводу, в селі Софіївка встановлюватимуть резервуари, щоб забезпечити тиск і вода доходила до всіх споживачів.

— Комунікації будуть підведені до села, будуть встановлені накопичувачі води у селі, з яких ми будемо мати змогу перекачувати воду на потреби сіл. Потім ми будемо мати в цих резервуарах запас води, — говорить керівник громади.

Також Валерій Римчук впевнений, що після завершення прокладання водопроводу тариф на водопостачання знизиться, адже більше не буде таких великих втрат води.

Водогін для Миколаєва

На початку вересня 2025 року повідомлялось, що водогін у Миколаєві повністю готовий до прокачки води. Перше випробування системи пройшло успішно, а постійне водопостачання може початися після завершення підготовчих робіт водоканалу. Наступним етапом стане будівництво нового очисного комплексу вартістю близько 700 мільйонів гривень, який планують завершити до кінця року.

Раніше Віталій Кім заявляв, що якісну воду у кранах миколаївці зможуть отримати у жовтні 2025 року, після модернізації очисних споруд. Пізніше він вже заявив, що Миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».