Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста
-
- Альона Коханчук
-
•
-
12:52, 23 вересня, 2025
-
Жителі Миколаєва звернулися до міської влади зі скаргою на нові кіоски біля супермаркету «Таврія В» на проспекті Миру, 72.
У зверненні на Facebook-сторінці Контакт-центру Миколаївської міськради містяни просять перевірити дозвільні документи на два МАФи та одну будку з продажу води.
«Якщо дозвіл є, просимо оприлюднити номер та строк дії по кожному МАФу та будці окремо. Якщо дозволу немає — провести демонтаж», — зазначається у скарзі.
Після цього адміністрація Інгульського району наклеїла на будки прохання до власників надати дозвільні документи. У разі відсутності дозволів в адміністрації пригрозили демонтажем.
Нагадаємо, що за рішенням виконкому у Миколаєві демонтують ще сім тимчасових споруд, встановлених без дозволів. Крім того, двом підприємцям відмовили у розміщенні будок.
Також нагадаємо, що у Миколаєві на демонтаж аварійного підʼїзду п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі хочуть витратити понад 4,5 мільйона гривень.
Останні новини про: Скарга
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.