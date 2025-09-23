Миколаївці просять перевірити законність кіосків в Інгульському районі міста

Фото кіосків з Контакт-центру Миколаївської міськради містяни

Жителі Миколаєва звернулися до міської влади зі скаргою на нові кіоски біля супермаркету «Таврія В» на проспекті Миру, 72.

У зверненні на Facebook-сторінці Контакт-центру Миколаївської міськради містяни просять перевірити дозвільні документи на два МАФи та одну будку з продажу води.

«Якщо дозвіл є, просимо оприлюднити номер та строк дії по кожному МАФу та будці окремо. Якщо дозволу немає — провести демонтаж», — зазначається у скарзі.

Після цього адміністрація Інгульського району наклеїла на будки прохання до власників надати дозвільні документи. У разі відсутності дозволів в адміністрації пригрозили демонтажем.

Відповідь адміністрації Інгульського району на появу кіосків

Нагадаємо, що за рішенням виконкому у Миколаєві демонтують ще сім тимчасових споруд, встановлених без дозволів. Крім того, двом підприємцям відмовили у розміщенні будок.

Також нагадаємо, що у Миколаєві на демонтаж аварійного підʼїзду п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі хочуть витратити понад 4,5 мільйона гривень.