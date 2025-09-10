Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

З вулиць Миколаєва приберуть ще 7 незаконних будок

Демонтаж кіоску у Миколаєві. Архівне фото Демонтаж кіоску у Миколаєві. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві демонтують ще сім тимчасових споруд, встановлених без дозволів. Крім того, двом підприємцям відмовили у розміщенні будок.

Таке рішення ухвалив виконком Миколаївської міськради 10 вересня, пишуть «МикВісті»

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков пояснив, що три споруди приберуть з Одеського шосе та ще чотири з вулиць Марка Кропивницького (Потьомкінська), 1-й Воєнній та Шевченка.

«Це три споруди на Одеському шосе, де замінюватимуть трубу водопроводу та облаштування зупинки громадського транспорту. Також три споруди планується демонтувати на вулиці Марка Кропивницького (Потьомкінська) та 1-й Воєнній, там замінюють трамвайну колію. Там приводять до ладу зупинку громадського транспорту. Ще одна споруда — це звернення правоохоронних органів щодо облаштування літнього майданчику без оформлення документів», — повідомив Євген Поляков.

Крім того, виконком підтримав рішення про відмову двом підприємцям у розміщенні тимчасових споруд: ФОП Токарєвої Світлани Олегівни та ТОВ «БУД-ПІВДЕНЬ-КОМФОРТ-2016».

«Також ми підготували про відмови у попередньому погоджені по надання земельної ділянки для розміщення тимчасових споруд на Намиві. Одна стосується незаконного об’єкту біля будинку по вулиці Лазурній, 52. Там була незаконна реєстрація права власності. Ми домоглися скасування у Мінюсті і підготували рішення. І друга також відмова, через недотримання будівельних норм», — пояснив Євген Поляков.

Нагадаємо, що у Миколаєві на демонтаж аварійного підʼїзду п'ятиповерхового будинку на 4-й Поздовжній, 87 в Інгульському районі хочуть витратити понад 4,5 мільйона гривень.

Вибух газу в Інгульському районі

23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки у Миколаєві пролунав вибух. Як стало потім відомо з повідомлення Головного управління ДСНС Миколаївської області, там стався витік побутового газу.

У липні виконавчий комітет визнав аварійним під’їзд житлового будинку. До редакції звернулись самі мешканці пʼятиповерхівки, стурбовані тим, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу. Крім того, інші жителі пошкодженого підʼїзду заявили, що через відсутність чіткої інформації про подальшу долю будинку, це може призвести до обвалу решти дому.

Лише на сесії міськради 28 серпня депутатський корпус проголосував за демонтаж аварійної будівлі.

