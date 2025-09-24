Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

У середу, 24 вересня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі

вул. Велика Морська

вул. 1 Слобідська,

вул. Ігоря Бедзая

вул. Садова

З 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

Пр. Центральний

Вул. Маріупольська

Вул. Ігоря Бедзая

Вул. Карла Кнорре

Вул. Слов’янська

Вул. С. Цветка

Вул. Софіївська

Вул. Західна

пр. Бредіхіна,

вул. Сухопутних Військ України

пров.1-й Ковальський

пров. 2-й Ковальський

вул. Млинна

вул. Садова

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.