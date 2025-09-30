«Практика шантажу депутатів має піти у забуття», — Кісельова про розгляд питань на сесіях

Скриншот засідання сесії Миколаївської міської ради

На сесії Миколаївської міської ради депутатка Олена Кісельова розкритикувала практику тиску на депутатів під час голосувань. Вона запропонувала ухвалювати лише ті рішення, які не викликають суперечок, а решту переносити на інші засідання.

Про це вона заявила під час продовження засідання сесії Миколаївської міської ради у вівторок, 30 вересня, пишуть «МикВісті».

Олена Кісельова підтримала колегу Тетяну Домбровська, яка звернулася до міського голови з проханням завершити сесію, яка триває ще з серпня, замість того щоб постійно додавати до порядку денного нові питання. Тетяну Домбровська наголосила, що важливі рішення змішують із другорядними та «шкурняками команди мера».

«Кожного разу ми спотикаємося на тому, що бюджет потрібно розглядати, бо є питання укриттів. Це правда, що це важливо. Але практика шантажу чи м’якого тиску на депутатів, мовляв, треба проголосувати, бо конче необхідно, — має піти у забуття», — заявила Олена Кісельова.

Реклама

Вона навела приклад питання щодо бюджету, яке комісія розглядала практично напередодні сесії і його вже винесли на розгляд. За її словами, далеко не всі депутати встигають детально ознайомитися з усіма його пунктами. Саме через це, за її словами, під час сесій постійно виникають непорозуміння та суперечки.

«Коли ми розглядаємо питання бюджету, яке було розглянуто 26.09 на бюджетній комісії. Ну я дуже вірю у фаховість всіх депутатів і що вони знають всі питання бюджету, але, на жаль, я не можу похвалитися такою обізнаністю. Тому, коли ми приходимо до бюджету, то в нас кожного разу виникають якісь проблеми і якісь незадоволення», — зазначила депутат Олена Кісельова.

Зазначимо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Пізніше Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Вона оприлюднила офіційне листування с секретарем Дмитром Фальком яке стосується результатів поіменного голосування за заміни структури мерії, де вона стверджує, що «утрималась», а у протоколі вказано «за».

Крім того, 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва». Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.

Вже 11 вересня депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».

У коментарі «МикВісті» мер Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.