В Очакові планують за п’ять років оновити системи водопостачання та каналізації: на роботи необхідно ₴969 млн

Стелла «Я люблю Очаків». Архівне фото «МикВісті»

Очаківська міська рада планує затвердити програму, яка має вирішити проблеми з якістю питної води та станом водопровідних і каналізаційних мереж у громаді. На реалізацію необхідно 969 мільйонів гривень.

Відповідний проєкт рішення розміщено на офіційному сайті міської ради.

В проєкті програми зазначається, що у місті наразі є проблема зі поганим станом підземних джерел питної води та зношеністю систем водопостачання й водовідведення.

Вказується, що у громаді воду постачають з артезіанських свердловин. На балансі комунального підприємства «Очаків-сервіс» є 15 свердловин, але працює лише 9 — решта потребує відновлення. Загальна довжина водопровідних мереж становить 177 кілометрів, з них майже половина — 74,5 кілометри — у критичному стані й потребує повної заміни. Великий металевий резервуар на 20 тисяч кубів, який працює вже понад 40 років, також потребує капремонту і нового обладнання.

Крім того, насосна станція, що забезпечує тиск у водогоні, має 8 насосів, але працюють лише 3, решта потребує ремонту або заміни на сучасні й енергоощадні.

Не краща ситуація і з водовідведенням. Довжина каналізаційних мереж складає 116 км, з них 52 км потребують ремонту і прочищення. Особливо це стосується колекторів, які працюють вже понад 40 років. Очисні споруди розраховані на переробку 20 тисяч кубів стоків на добу, але реально працюють лише на 2 тисячі. Багато труб пошкоджені, обладнання зношене й потребує заміни, а компресори споживають занадто багато енергії та давно застаріли.

Програма розрахована на 5 років і може бути виконана у два етапи. На всі заходи громаді необхідно 969 мільйонів 177 тисяч гривень.

Основні напрями виконання Програми передбачають раціональне використання підземних джерел питного водопостачання, розвиток і реконструкцію систем централізованого водопостачання та водовідведення, а також застосування енергозберігаючого обладнання та сучасних приладів контролю під час виробництва питної води й очищення стічних вод.

Очікується, що заходи фінансуватимуться з місцевого бюджету, коштами місцевого підприємства «Очаків-сервіс» та з субвенцій державного бюджету України.

Програму щодо питної води мають розглянути депутати міської ради на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 1 жовтня почне діяти договір на постачання електроенергії для нового водогону. Це дасть змогу розпочати наповнення системи.

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни вже отримають воду.

Згодом Віталій Кім підтвердив ці слова і повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.

Згодом Сергій Сухомлин розповів, що після тестувань, новий водогін на 100% готовий для прокачки води в Миколаїв.