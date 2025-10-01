  • середа

    1 жовтня, 2025

  • 9.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

У Мінрегіоні пояснили, коли можуть створити спеціальні економічні зони. Фото: площа Соборна, Владислав КазьмінУ Мінрегіоні пояснили, коли можуть створити спеціальні економічні зони. Фото: площа Соборна, Владислав Казьмін

У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що в Україні наразі немає чинної правової бази для створення вільних чи спеціальних економічних зон у прифронтових містах. Попередні нормативні акти втратили силу, тож запровадження таких механізмів можливе лише після скасування воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету».

Заступник міністра Олексій Рябікін у відповіді на запит «МикВісті» підкреслив, що підтримка прифронтових регіонів наразі здійснюється через державні програми відновлення та розвитку економіки.

— Питання щодо доцільності створення спеціальних економічних зон буде визначатись після скасування воєнного стану, — підкреслив заступник міністра Олексій Рябікін.

За інформацією відомства, державна регіональна політика до 2027 року базуватиметься на комплексному територіально-орієнтованому підході. Він передбачає створення умов для роботи підприємств з урахуванням їхнього потенціалу та спеціалізації.

Мінрегіон заявив, що доцільність спеціальних економічних зон визначать після воєнного стану, скрин відповіді на запит МикВістіМінрегіон заявив, що доцільність спеціальних економічних зон визначать після воєнного стану, скрин відповіді на запит МикВісті
Мінрегіон заявив, що доцільність спеціальних економічних зон визначать після воєнного стану, скрин відповіді на запит МикВістіМінрегіон заявив, що доцільність спеціальних економічних зон визначать після воєнного стану, скрин відповіді на запит МикВісті

Крім того, у межах підготовки Програми діяльності Кабінету Міністрів на 2025–2026 роки планується розробка спеціальних механізмів підтримки бізнесу у прифронтових регіонах. Також підготовлено проєкт постанови про класифікацію функціональних типів територій та внесено зміни до Державної стратегії регіонального розвитку, які виокремлюють прифронтові макрорегіони.

Нагадаємо, що ідея створення вільної економічної зони для Миколаєва обговорюється вже понад два роки. Міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що лише спеціальні умови для бізнесу здатні зупинити «ефект доміно» — відтік підприємств, кадрів та податкових надходжень у більш безпечні регіони.

За його словами, якщо умови для інвесторів залишатимуться однаковими по всій країні, то бізнесу не буде сенсу працювати у прифронтовому місті з високими ризиками.

В Асоціації міст України наголошують, що прифронтові громади потребують податкових стимулів не лише на місцевому, а й на державному рівні. При цьому назва «зона» не є ключовою — важливі чіткі та довгострокові правила, які б гарантували бізнесу прозорі умови роботи.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%
Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету
Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім
Реклама

Читайте також:

новини

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Даріна Мельничук
новини

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім

Аліна Квітко
новини

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину: роботи розраховують продовжити у 2026 році

Юлія Бойченко
новини

Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

Світлана Іванченко
новини

«Ліс втрачено», — експерти висловилися проти штучного заліснення Кінбурну

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Вільна економічна зона може створити податкову «діру» для Миколаївщини, — Кім
Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету
У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%

«Вигоріла майже вся»: з початку року на Кінбурнській косі сталося понад 500 пожеж

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

4 години тому

Новий корпус Миколаївського ліцею №60 побудували лише на третину

Юлія Бойченко

Головне сьогодні