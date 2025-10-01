Мінрегіон: питання створення вільних економічних зон розглянуть після війни

У Мінрегіоні пояснили, коли можуть створити спеціальні економічні зони. Фото: площа Соборна, Владислав Казьмін

У Міністерстві розвитку громад та територій заявили, що в Україні наразі немає чинної правової бази для створення вільних чи спеціальних економічних зон у прифронтових містах. Попередні нормативні акти втратили силу, тож запровадження таких механізмів можливе лише після скасування воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті» «Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету».

Заступник міністра Олексій Рябікін у відповіді на запит «МикВісті» підкреслив, що підтримка прифронтових регіонів наразі здійснюється через державні програми відновлення та розвитку економіки.

— Питання щодо доцільності створення спеціальних економічних зон буде визначатись після скасування воєнного стану, — підкреслив заступник міністра Олексій Рябікін.

За інформацією відомства, державна регіональна політика до 2027 року базуватиметься на комплексному територіально-орієнтованому підході. Він передбачає створення умов для роботи підприємств з урахуванням їхнього потенціалу та спеціалізації.

Крім того, у межах підготовки Програми діяльності Кабінету Міністрів на 2025–2026 роки планується розробка спеціальних механізмів підтримки бізнесу у прифронтових регіонах. Також підготовлено проєкт постанови про класифікацію функціональних типів територій та внесено зміни до Державної стратегії регіонального розвитку, які виокремлюють прифронтові макрорегіони.

Нагадаємо, що ідея створення вільної економічної зони для Миколаєва обговорюється вже понад два роки. Міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що лише спеціальні умови для бізнесу здатні зупинити «ефект доміно» — відтік підприємств, кадрів та податкових надходжень у більш безпечні регіони.

За його словами, якщо умови для інвесторів залишатимуться однаковими по всій країні, то бізнесу не буде сенсу працювати у прифронтовому місті з високими ризиками.

В Асоціації міст України наголошують, що прифронтові громади потребують податкових стимулів не лише на місцевому, а й на державному рівні. При цьому назва «зона» не є ключовою — важливі чіткі та довгострокові правила, які б гарантували бізнесу прозорі умови роботи.