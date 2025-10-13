  • понеділок

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться за планом, — Міненерго пояснило терміни урядової постанови

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться за планом. Ілюстративне фото: depositphotos.comОпалювальний сезон в Україні розпочнеться за планом. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

У відомстві пояснили, що ці терміни визначають так званий «умовний опалювальний період» у межах дії механізму ПСО (покладення спеціальних обов’язків). Він передбачає продовження фіксації цін на газ для населення та виробників електроенергії з 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року. Це технічне формулювання, необхідне для правильного визначення умов постачання газу.

«Нагадаємо, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення — продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», — заявили в міністерстві.

У міністрестві нагадали, що рішення про фактичний початок або завершення опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади. Традиційно тепло подають тоді, коли середньодобова температура повітря тримається на рівні +8°C і нижче протягом трьох діб поспіль, а завершують сезон, коли цей показник перевищує +8°C упродовж того ж періоду.

«Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про рішення Кабінету Міністрів України, де визначалися дати опалювального сезону.

