  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • 10.2°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.2° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар вирішуватиме проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Постамент на Набережній неподалік будівлі міської ради, де раніше знаходилась скульптура Михайла Фалєєва. Фото: «МикВісті»Постамент на Набережній неподалік будівлі міської ради, де раніше знаходилась скульптура Михайла Фалєєва. Фото: «МикВісті»

Питання можливого повернення скульптури Михайла Фалєєва на Флотський бульвар у Миколаєві не належить до компетенції управління культури.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив начальник управління культури Юрій Любаров.

За його словами, ані бронзова скульптура Михайла Фалєєва, що стояла на бульварі, ані гіпсовий оригінал, який свого часу розміщувався у приміщенні міськради, не мають статусу пам’ятки історії, архітектури чи мистецтва. Він додав, що наразі триває розробка проєкту реконструкції верхньої набережної, і саме в його межах може бути вирішено долю скульптури.

— Це садово-паркова скульптура, якщо говорити юридично. І питання про її встановлення чи повернення — це вже питання проєктування бульвару. Наскільки я розумію, зараз ідеться про проєктування верхньої набережної — там планується реконструкція чи щось подібне. Але це теж не наші повноваження, я ще не бачив проєкту — можливо, там щось і заплановано, — зазначив Юрій Любаров.

Щодо того, куди поділи бронзову фігуру у 2022 році, Юрій Любаров пояснив, що не володіє цією інформацією:

— Ймовірно, її прибрали з метою збереження під час обстрілів. Так само, як і інші пам’ятники тоді — частину накривали мішками, частину демонтовували, щоб уберегти від пошкоджень, — сказав посадовець.

Нагадаємо, згідно з оновленими переліками Українського інституту національної пам’яті, частину діячів, імена яких раніше потрапляли під деколонізацію, тепер не вважають пов’язаними з російською імперською політикою. У Миколаєві це стосується десяти перейменованих у 2024 році вулиць — зокрема колишньої Фалєєвської.

Раніше, члени комісії з перейменування вулиць висловили здивування через зміну позиції Українського інституту національної пам’яті (УІНП) щодо постаті Михайла Фалєєва — одного із засновників міста.

Останні новини про: Деколонізація

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію
«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва
Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець
Реклама

Читайте також:

новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Деколонізація

Селищу Коблеве не загрожує перейменування. УІНП визначив, що генерал Томас Кобле — не імперець
«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва
Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

«Мене підтримує більшість одеситів. Я нікуди не поїду», — журналісти зустріли Труханова біля мерії Одеси

6 годин тому

Мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції

Даріна Мельничук

Головне сьогодні