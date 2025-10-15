«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

У «Миколаївоблтеплоенерго» додадуться нові теплотраси — від заводу «Зоря». Фото: облтеплоенерго

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме тепломережі заводу «Зоря», збудовані ще у 50-х роках.

Про це йдеться в статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За директора підприємства Микола Логвінова, стан цих мереж є вкрай зношеним, тому під час опалювального сезону не виключаються аварійні ситуації. Нині в управлінні підприємства вже понад 500 кілометрів теплотрас, частина з яких прокладена ще у 60–80-х роках.

— Зараз маємо прийняти всі тепломережі, що були на балансі заводу «Зоря» — а там вони взагалі 50-х років. З 2016 року ми прийняли близько 140 кілометрів теплотрас. Торік, зокрема, перейшли 10 кілометрів мереж від Миколаївської ТЕЦ. На Першій Слобідській ми повністю замінили теплотрасу, всі інші витримали гідравліку, — розповів Микола Логвінов.