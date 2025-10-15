«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»
-
- Аліна Квітко
-
•
-
13:09, 15 жовтня, 2025
-
«Миколаївоблтеплоенерго» прийме тепломережі заводу «Зоря», збудовані ще у 50-х роках.
Про це йдеться в статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».
За директора підприємства Микола Логвінова, стан цих мереж є вкрай зношеним, тому під час опалювального сезону не виключаються аварійні ситуації. Нині в управлінні підприємства вже понад 500 кілометрів теплотрас, частина з яких прокладена ще у 60–80-х роках.
— Зараз маємо прийняти всі тепломережі, що були на балансі заводу «Зоря» — а там вони взагалі 50-х років. З 2016 року ми прийняли близько 140 кілометрів теплотрас. Торік, зокрема, перейшли 10 кілометрів мереж від Миколаївської ТЕЦ. На Першій Слобідській ми повністю замінили теплотрасу, всі інші витримали гідравліку, — розповів Микола Логвінов.
Нагадаємо, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.
Загалом, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.
Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.
Останні новини про: Опалювальний сезон
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.