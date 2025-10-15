  • середа

    15 жовтня, 2025

  • 11.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

У «Миколаївоблтеплоенерго» додадуться нові теплотраси — від заводу «Зоря». Фото: облтеплоенергоУ «Миколаївоблтеплоенерго» додадуться нові теплотраси — від заводу «Зоря». Фото: облтеплоенерго

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме тепломережі заводу «Зоря», збудовані ще у 50-х роках.

Про це йдеться в статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

За директора підприємства Микола Логвінова, стан цих мереж є вкрай зношеним, тому під час опалювального сезону не виключаються аварійні ситуації. Нині в управлінні підприємства вже понад 500 кілометрів теплотрас, частина з яких прокладена ще у 60–80-х роках.

— Зараз маємо прийняти всі тепломережі, що були на балансі заводу «Зоря» — а там вони взагалі 50-х років. З 2016 року ми прийняли близько 140 кілометрів теплотрас. Торік, зокрема, перейшли 10 кілометрів мереж від Миколаївської ТЕЦ. На Першій Слобідській ми повністю замінили теплотрасу, всі інші витримали гідравліку, — розповів Микола Логвінов.

Нагадаємо, у Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися.

Загалом, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Останні новини про: Опалювальний сезон

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону
«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві
У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»
Реклама

Читайте також:

новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Це була моя маленька мрія». Як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Даріна Мельничук
новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»
«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві
«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Миколаївський депутат через контакт-центр просить районну адміністрацію демонтувати МАФ

У Черкасах заявили, що «унікально» готуються до зими: «В оселях буде плюс навіть в мороз, у блекаут й без газу»

2 години тому

В Одесі створили військову адміністрацію: її очолив Сергій Лисак

Головне сьогодні