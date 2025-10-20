Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання
12:28, 20 жовтня, 2025
У Вознесенську 20 жовтня тимчасово припинять водопостачання в центральній частині міста, першому мікрорайоні та мікрорайоні Болгарка.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Як зазначається, відключення пов’язане з аварією на водопровідній мережі та необхідністю заміни засувки на вулиці Одеській. Подачу води буде припинено з 10:30.
Водопостачання відновлять після завершення аварійно-ремонтних робіт.
Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.
Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.
Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.
До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.
