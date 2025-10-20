  • понеділок

Клуб

Частина Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання

ілюстраційне фото: «МикВісті»Деякі райони Вознесенська тимчасово залишиться без водопостачання, ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Вознесенську 20 жовтня тимчасово припинять водопостачання в центральній частині міста, першому мікрорайоні та мікрорайоні Болгарка.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Як зазначається, відключення пов’язане з аварією на водопровідній мережі та необхідністю заміни засувки на вулиці Одеській. Подачу води буде припинено з 10:30.

Водопостачання відновлять після завершення аварійно-ремонтних робіт.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.

