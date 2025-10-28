  • вівторок

Клуб

29 жовтня Київ почне опалювальний сезон, — Кличко

Опалювальний сезон у Києві почнеться 29 жовтня. Ілюстративне фото: Getty imagesОпалювальний сезон у Києві почнеться 29 жовтня. Ілюстративне фото: Getty images

Опалювальний сезон у Києві почнеться у середу, 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Віталій Клічко.

— В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, — зазначив Віталій Клічко.

Він додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками.

Нагадаємо, що в Одесі після випробувань тепломереж сталося близько 20 проривів.

0
Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок

Удар по складу фармкомпанії знищив 20% запасу ліків України: можливий дефіцит

1 година тому

Чи важко ветеранам працевлаштуватись у Миколаєві, або чому досвід війни не гарантує роботу в мирному житті

Альона Коханчук

