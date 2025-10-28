29 жовтня Київ почне опалювальний сезон, — Кличко
Опалювальний сезон у Києві почнеться у середу, 29 жовтня.
Про це повідомив міський голова Віталій Клічко.
— В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, — зазначив Віталій Клічко.
Він додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів.
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками.
Нагадаємо, що в Одесі після випробувань тепломереж сталося близько 20 проривів.
