29 жовтня Київ почне опалювальний сезон, — Кличко

Опалювальний сезон у Києві почнеться 29 жовтня. Ілюстративне фото: Getty images

Опалювальний сезон у Києві почнеться у середу, 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Віталій Клічко.

— В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу, — зазначив Віталій Клічко.

Він додав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками.

