У Львові жінка, якій ставили діагноз «безпліддя», народила сьому дитину. Фото: Першому медичному об'єднанні Львова

У Львові 39-річна жінка, якій говорили, що вона ніколи не зможе мати дітей, народила вже всьоме. У неї з'явилася дівчинка Мартуся, пуповину перерізала старша донька, яка мріє стати лікаркою.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.

Зазначається, що жителька Львівщини Галина Хміль вийшла заміж у 18 років. Дітей з чоловіком планували відразу, але завагітніти не вдавалося. Кілька лікарів одноголосно поставили Галині діагноз «безпліддя» і сказали, що дітей вона не матиме. Причиною тому був полікістоз яєчників.

Проте акушер-гінеколог Оксана Беген з лікарні Святої Анни у Львові була іншої думки. Медики підібрали пацієнтці гормональну терапію і вже невдовзі Галина завагітніла. Відтоді жінка народила у Беген шестеро дітей. За словами багатодітної мами, сьоме немовля вони з чоловіком не планували, проте, коли дізналися про вагітність, вирішили народжувати.

— Чоловік відразу сказав: «Господь нам дав, отже мусимо прийняти». Спочатку, звісно, було трохи страху. Але якщо Бог дав — значить, так має бути, — розповіла багатодітна мама.

Перед самими пологами чоловік Галини, Василь, який був присутнім при появі всіх шістьох дітей, захворів. І замість тата участь у партнерських пологах взяла старша дочка Христина, яка вчиться на четвертому курсі медичного університету. Дівчина не лише підтримувала маму, а й особисто перерізала пуповину.

— Важко описати емоції, коли народжується твоя сестричка. Це щось неймовірне! — ділиться емоціями Христина.

Марта народилася повністю здоровою, з вагою 4570 грам і зростом 58 сантиметрів.

— Коли це сьомі пологи, ризики для мами і дитини значно зростають: можливі кровотечі, розриви матки — особливо коли малюки великовагові. У Галини всі дітки народжувалися від 4 кілограм, а одна — понад 5 кілограм. Ми завжди сподівалися на краще, але кожного разу команда була готова до будь-яких ускладнень, — розповідає акушерка-гінекологиня Оксана Беген.

