«Це якісь фантазії»: Труханов відповів на звинувачення у службовій недбалості

Через загибель людей під час зливи підозру отримали Труханов і посадовці Одеси. Фото: Нацполіція

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов прокоментував підозру, яку йому та ще вісьмом посадовцям оголосили після загибелі людей під час негоди 30 вересня.

Про це він сказав в етері «Суспільне. Студія».

За словами Геннадія Труханова, звинувачення стали для нього несподіваними, адже після стихії міська влада звітувала перед урядовцями та не отримувала зауважень від Кабінету міністрів чи ДСНС.

— Наші служби працювали з 29 вересня. Є звіти буквально по хвилинах, де вони були і що робили... Я готовий відповісти на будь-які питання, що я робив з 2014 року, — заявив експосадовець.

Він визнав, що в Одесі існують давні проблеми з водовідведенням, однак наголосив, що за його каденції реалізували кілька проєктів для покращення ситуації.

— В Одесі катастрофічна ситуація з водовідведенням. Це загальнонаціональний проєкт, який понад 13 років не можуть завершити. Держава виділила 500 мільйонів гривень на глибоководний випуск — він досі не працює, — сказав Геннадій Труханов.

За його словами, міська рада публікувала попередження про негоду 29 і 30 вересня, а всі служби працювали у посиленому режимі.

— Я вам скажу, що не можна було це зробити, тому що ми не знали. Я не знаю скільки у нас часу, але коли у нас люди загинули, було десь 16:58, це зафіксували камери. (2:20) А повідомлення від Гідрометцентру до нас, до міської ради й до всіх поступило о 19-й годині, що це буде червоний рівень безпеки. Ніхто не очікував такого, — зазначив він.

Геннадій Труханов наголосив, що готовий надавати слідству всю інформацію та брати участь у допитах, водночас підозру назвав «фантазіями».

— І я вам скажу відверто, я готовий відповідати, я готовий надати всю інформацію, хотілося б, щоб вона була об'єктивна. Тому що, коли я почитав цю підозру, ну ви знаєте, це якісь фантазії, — заявив колишній міський голова Одеси.

Він також закликав правоохоронців не шукати винних наперед, а з’ясувати, хто ухвалював рішення щодо забудови територій колекторів, де проходять водні потоки.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин. Доповідь очікують уже цієї п’ятниці.

Четвер, 2 жовтня, на Одещині оголосили Днем жалоби у зв’язку із загибеллю дев’яти людей через стихійне лихо.

За попередніми даними, у всіх районах міста підтоплені 286 приватних і 384 багатоквартирні будинки.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в Одесі після негоди пошкоджено майже 800 будинків.

В той же час, електронна петиція з вимогою створити військову адміністрацію в Одесі зібрала понад 25 тисяч підписів. Найбільше голосів додалося після 30 вересня, коли через негоду загинули десятеро людей.