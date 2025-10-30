  • пʼятниця

Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово

Відключення світла 31 жовтня діятимуть цілодобово. Архівне фото: «МикВісті»Відключення світла 31 жовтня діятимуть цілодобово. Архівне фото: «МикВісті»

У п'ятницю, 31 жовтня, на Миколаївщині діятимуть цілодобові графіки відключення світла.

У «Миколаївобленерго» оприлюднили попередній прогноз по застосуванню графіків погодинних відключень (ГПВ).

Зазначається, що відключення триватимуть весь день з 00:00 до 23:59 в таких обсягах:

  • з 00:00 до 05:00 — 0,5 черги;
  • з 05:00 до 09:00 — 1,5 черги;
  • з 09:00 до 13:00 — 1 черга;
  • з 13:00 до 14:00 — 1,5 черги;
  • з 14:00 до 16:00 — 2,5 черги;
  • з 16:00 до 18:00 — 3 черги;
  • з 18:00 до 22:00 — 2 черги;
  • з 22:00 до 24:00 — 1 черга.

У розрізі підчерг прогноз відключень виглядає так:
1.1 — 00:30 — 04:00; 15:30 — 18:00;
1.2 — 14:30 — 18:00;
2.1 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
2.2 — 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
3.1 — 04:00 — 07:30; 14:30 — 18:00;
3.2 — 07:30 — 09:30; 14:30 — 18:00;
4.1 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;
4.2 — 11:00 — 14:30; 18:00 — 21:30;
5.1 — 04:30 — 07:30; 12:30 — 14:30; 21:30 — 00:00;
5.2 — 04:30 — 07:30; 21:30 — 00:00;
6.1 — 14:30 — 18:00;
6.2 — 14:30 — 18:00.

Актуальну інформацію щодо вашої адреси дивіться на сайті компанії.

В той же час пресслужба «Укренерго» повідомляє, що 31 жовтня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 24:00 обсягом від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень передбачають з 16:00 до 18:00.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 24:00. В «Укренерго» попередили, що графіки можуть змінитися.

«Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в компанії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів створив Координаційний штаб захисту енергетики — центр управління, який об’єднає роботу всіх відомств, що відповідають за енергетику, транспорт, воду, тепло та зв’язок.

