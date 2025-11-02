  • неділя

    2 листопада, 2025

  • 11.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 листопада , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нове життя Таврійського парку: у Херсоні висаджують дерева замість згорілих

У Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне ХерсонУ Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне Херсон

У Херсоні відновлюють Таврійський парк, який постраждав від російських обстрілів та масштабної пожежі. На місці знищених дерев комунальники висаджують нові саджанці — клени, липи та глід.

Про це повідомляє «Суспільне».

Старша майстриня виробництва комунального підприємства «Парки Херсона» Ольга Чупікова розповіла, що більшість дерев загинули від обстрілів і пожеж.

— Мені часто кажуть: «Не на часі, війна». Так, війна. І, видно, вона ще триватиме. Але ми не можемо відкладати життя на потім. Бо воно одне. І дуже швидко минає. Ми маємо залишити нашим дітям щось добре. Я вірю в нашу перемогу. І саме тому ми з любов’ю ставимося до нашого міста, доглядаємо зелені насадження. Це важливо не лише для краси — це природні укриття, це здоров’я міста, — розповіла Ольга Чупікова.

У Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне ХерсонУ Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне Херсон
У Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне ХерсонУ Херсоні комунальники відновлюють Таврійський парк . Фото: Суспільне Херсон

Саджанці для відновлення знайшли безплатно: на Миколаївському шосе, де густо проросли молоді деревця. Працівники накопали 500 штук, серед них явори, клени, липи та глід. Проте, за словами Ольги, для парку цього ще замало, тож роботи триватимуть.

Крім того, від волонтерів із Закарпаття комунальники отримали 98 нових дерев, зокрема, горобини та черемхи, які вже почали висаджувати.

Комунальникам допомагають обласна комунальна аварійно-рятувальна служба ХОКАРС та міське дорожнє управління, яке забезпечило машину для поливу.

Раніше повідомлялось, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» цієї осені збирається висадити по місту більше 300 дерев.

Останні новини про: Херсон

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА
«Навіть у черевиках на два розміри менших я був готовий повзти додому»: ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
На Херсонщині 18 жовтня зафіксували 3 штурми армії РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська рятувальниця з «МастерШефу» перемогла у суді: звільнення визнали незаконним

Світлана Іванченко
новини

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич заявив, що нового директора «Миколаївводоканалу» планують призначити до кінця року

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Херсон

На Херсонщині 18 жовтня зафіксували 3 штурми армії РФ
«Навіть у черевиках на два розміри менших я був готовий повзти додому»: ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Жодної російської музики, — Кіпер відреагував на скандал у клубі Одеси

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

3 години тому

Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва

Катерина Середа

Головне сьогодні