Нове життя Таврійського парку: у Херсоні висаджують дерева замість згорілих

У Херсоні відновлюють Таврійський парк, який постраждав від російських обстрілів та масштабної пожежі. На місці знищених дерев комунальники висаджують нові саджанці — клени, липи та глід.

Старша майстриня виробництва комунального підприємства «Парки Херсона» Ольга Чупікова розповіла, що більшість дерев загинули від обстрілів і пожеж.

— Мені часто кажуть: «Не на часі, війна». Так, війна. І, видно, вона ще триватиме. Але ми не можемо відкладати життя на потім. Бо воно одне. І дуже швидко минає. Ми маємо залишити нашим дітям щось добре. Я вірю в нашу перемогу. І саме тому ми з любов’ю ставимося до нашого міста, доглядаємо зелені насадження. Це важливо не лише для краси — це природні укриття, це здоров’я міста, — розповіла Ольга Чупікова.

Саджанці для відновлення знайшли безплатно: на Миколаївському шосе, де густо проросли молоді деревця. Працівники накопали 500 штук, серед них явори, клени, липи та глід. Проте, за словами Ольги, для парку цього ще замало, тож роботи триватимуть.

Крім того, від волонтерів із Закарпаття комунальники отримали 98 нових дерев, зокрема, горобини та черемхи, які вже почали висаджувати.

Комунальникам допомагають обласна комунальна аварійно-рятувальна служба ХОКАРС та міське дорожнє управління, яке забезпечило машину для поливу.

