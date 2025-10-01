«Миколаївські парки» збираються висадити понад 300 кленів та сосен цієї осені
- Юлія Бойченко
12:30, 01 жовтня, 2025
Комунальне підприємство «Миколаївські парки» цієї осені збирається висадити по місту більше 300 дерев.
Про це повідомив директор комунального підприємства Дмитро Чучмай під час свого онлайн-брифінгу 30 вересня, пишуть «МикВісті».
— Ми готуємось до осінньої висадки дерев. Загалом плануємо висадити близько 300 дерев, а саме: 160 кленів гостролистих та 150 сосен кримських на території Миколаєва. Це не лише прикрасить міський простір, а й принесе багато користі: покращить якість повітря та знизить рівень пилу, створить природну тінь і комфортні умови у спекотні дні, зменшить шум та покращить мікроклімат, — сказав Дмитро Чучмай.
Нагадаємо, що на закупівлю цих дерев комунальне підприємство «Миколаївські парки» витратили 1 мільйон гривень. Клени матимуть висоту від 2 метрів і діаметр стовбура не менше 5 сантиметрів, сосни — висоту від 1,2 метра та діаметр стовбура не менше 6 сантиметрів.
Як відомо, навесні 2025 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» не висадили у місті жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої містяни висадили 38 дерев.
У жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула.
У «Миколаївських парках» тоді відповіли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому, тому загинули усі.
