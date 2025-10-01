  • середа

«Миколаївські парки» збираються висадити понад 300 кленів та сосен цієї осені

Саджанці сосен у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»Саджанці сосен у миколаївському парку «Перемога», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» цієї осені збирається висадити по місту більше 300 дерев.

Про це повідомив директор комунального підприємства Дмитро Чучмай під час свого онлайн-брифінгу 30 вересня, пишуть «МикВісті».

— Ми готуємось до осінньої висадки дерев. Загалом плануємо висадити близько 300 дерев, а саме: 160 кленів гостролистих та 150 сосен кримських на території Миколаєва. Це не лише прикрасить міський простір, а й принесе багато користі: покращить якість повітря та знизить рівень пилу, створить природну тінь і комфортні умови у спекотні дні, зменшить шум та покращить мікроклімат, — сказав Дмитро Чучмай

Нагадаємо, що на закупівлю цих дерев комунальне підприємство «Миколаївські парки» витратили 1 мільйон гривень. Клени матимуть висоту від 2 метрів і діаметр стовбура не менше 5 сантиметрів, сосни — висоту від 1,2 метра та діаметр стовбура не менше 6 сантиметрів. 

Як відомо, навесні 2025 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» не висадили у місті жодного дерева. Однак у квітні у місті провели акцію «Дерево — життя громади», під час якої  містяни висадили 38 дерев.

У жовтні 2023 року на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» висадили саджанці молодих сосен. У березні 2024 року миколаївці помітили, що частина дерев пожовкла та загинула.

У «Миколаївських парках» тоді відповіли, що дерева були висаджені з відкритою кореневою системою без земляного кому, тому загинули усі.

Також читайте статтю «МикВісті» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку». Та  статтю «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».

