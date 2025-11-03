Підприємствам Миколаївщини повернули майже ₴550 млн податку

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

За десять місяців цього року компанії Миколаївської області отримали з держбюджету майже 550 мільйонів гривень відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Усього 59 підприємств подали заявки на повернення податку на додану вартість на загальну суму 558 мільйонів гривень. Після перевірки держава повернула 548,7 мільйона гривень 53 компаніям.

Ще 81,5 мільйона гривень залишаються невідшкодованими станом на 3 листопада.

У податковій пояснили, що перевіряють заявки лише тоді, коли потрібно підтвердити правильність даних у деклараціях.

«Ми проводимо перевірки лише у випадках, коли потрібно переконатися, що дані у звітах відповідають реальності», — зазначили у податковій.

Також нагадали, що повернути ПДВ можуть усі зареєстровані платники, якщо мають законне право на відшкодування.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року загальна заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на Миколаївщині склала 602,8 мільйона гривень.