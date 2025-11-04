На Миколаївщині витратили ₴108 млн на житло для ветеранів війни

Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу. Скриншот відео

Цьогоріч 42 родини ветеранів війни отримали допомогу від держави для забезпечення житлом. На це спрямували 108 мільйонів гривень.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва під час брифінгу.

За її словами, за останні три роки допомогу із забезпечення житлом отримали вже 210 осіб із родин ветеранів на загальну суму 482,2 мільйона гривень.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Окрім програм із забезпечення житлом, в області реалізують заходи з реабілітації, перекваліфікації та навчання ветеранів.

«В Миколаївській області використовується можливість навчання ветеранів та їх сімей в автошколах.На сьогодні укладено 64 угоди на 685,9 тисяч гривень. На території області функціонує автошкола, яка має можливість навчати людей з порушеннями опорно-рухового апарату водінню. Це стосується осіб з інвалідністю та ветеранів війни, які мають відповідні поранення і стали особами з інвалідністю», — розповіла Оксана Єльчієва.

Нагадаємо, що в липні у Миколаєві вручили сертифікатів на купівлю житла для ветеранів війни та родин загиблих захисників України. Загалом у 2025 році Міністерство у справах ветеранів України виділило 3,9 мільярда гривень на забезпечення житлом 1587 ветеранів та їхніх родин. На Миколаївщину з цієї суми надійшло 108,4 мільйона гривень — цього достатньо, аби надати житло 42 сім’ям ветеранів і загиблих військових.

Також повідомлялося, що Миколаївська обласна рада затвердила Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей на 2025-2027 роки. Вона спрямована на створення умов для інтеграції ветеранів у цивільне життя та надання їм всебічної допомоги.

Крім того, читайте матеріал «МикВісті»: «Чи важко ветеранам працевлаштуватись у Миколаєві, або чому досвід війни не гарантує роботу в мирному житті»