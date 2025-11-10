  • понеділок

Рятувальники та синоптики попереджають про сильні дощі на Миколаївщині

Рятувальники та синоптики попереджають про сильні дощі на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Рятувальники та синоптики попереджають про сильні дощі на Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

У вівторок, 11 листопада, на Миколаївщині прогнозують посилені дощі. Через погіршення погодних умов у регіоні оголосили перший (жовтий) — рівень небезпечності.

Про це попередили и в ДСНС та Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що через сильні опади можливе ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і транспорту.

Рятувальники закликають жителів області заздалегідь планувати поїздки, по можливості уникати далеких маршрутів, а водіїв — бути особливо уважними на дорозі та дотримуватись безпечної дистанції. Керівникам підприємств радять вжити заходів для мінімізації можливих ризиків.

За прогнозом синоптиків, 11 листопада очікується хмарна погода з дощами, місцями — значними опадами вночі.

Вітер змінного напрямку: спочатку південний, із переходом на північно-західний, швидкістю 6–11 метрів на секунду. Температура повітря в області становитиме вночі від +6 до +11°C, удень — від +11 до +16°C. У Миколаєві вночі прогнозують від +9 до +11°C, удень — від +13 до +15°C.

Негода в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала півтора місячна норма опадів. Разом із комунальними службами працювали добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вже у середу, 1 жовтня, стало відомо, що через стихійне лихо в місті загинули дев’ятеро людей, серед них одна дитина.

Після чого, Володимир Зеленський доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій місцевої влади та всіх обставин.

2 жовтня в Одесі завершили пошуково-рятувальні роботи після негоди. Загинуло 10 людей, понад 380 вдалося врятувати.

Загалом в Одесі після негоди було пошкоджено майже 800 будинків.

