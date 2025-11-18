Порада «одягати светри» ще актуальна: голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму

Голова «Укренерго» заявив, що графіки відключень можуть діяти всю зиму. Колаж: «МикВісті»

Через російські удари по критичній інфраструктурі Україна втратила близько 30% споживання і ще значно більше у генерації. Через це графіки відключень світла можуть діяти усю зиму чи навіть довше.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

— Зараз ми заміщуємо втрати імпортом, розподіленою генерацією. Але, на жаль, цього обсягу недостатньо в умовах, коли ми продовжуємо втрачати енергоблоки після обстрілів майже кожні 10 днів, — пояснив він.

Директор «Укренерго» також зазначив, що українці мають брати приклад з європейців та навчитися економити енергоресурси.

— Скажемо так: європейці — багато десятиліть так роблять. І це при тому, що у них немає війни. Вони просто економлять енергоресурси. Отже, і нам потрібно це робити. Адже ми перебуваємо явно не в тій ситуації, коли у нас всього в надлишку, — зазначив Віталій Зайченко.

Віталій Зайченко наголосив, що Україна була готова проходити зиму без дефіциту і навіть експортувати електроенергію, якби Росія не поновила масовані удари по енергетиці восени.

— Генеруючі компанії, можна сказати, здійснили подвиг — відновили своїх потужностей більше, ніж обіцяли під час формування прогнозу роботи на цей рік. Але восени почались нові масовані атаки, — наголосив він

У той же час директор «Укренерго» додатково підкреслив, що Україна наразі не експортує електроенергію і скоріш за все ще не довго зможе поновити продаж електрики в інші країни.

Віталій Зайченко підкреслив, що Україна та Росія наразі фактично «змагаються технологіями». Якщо у 2022 році захисні конструкції першого рівня ефективно стримували удари ракет і дронів, то нині російська армія перейшла до вертикальних атак дронами-камікадзе. Це зробило критично важливим взведення другого рівню захисту — бетонних укриттів для автотрансформаторів.

— Ми зараз почали реалізувати так званий рівень «2+». Це коли ми не тільки захищаємо бетонним укриттям трансформаторне обладнання, а й опускаємо під землю релейний зал та щит керування підстанцією. Ми робимо підземні бункери — і ховаємо туди це обладнання. Тому що, крім ударів по автотрансформаторах дронами і ракетами, також атакуються будівлі на підстанціях. Все ж будувалося в радянські часи за типовими проектами, і росіяни добре знають, де розташована система керування. А без свого «мозку» (щита керування, — прим.) підстанція не працює, — підсумував він.

