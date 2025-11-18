На Личаківському цвинтарі у Львові залишилося 20 місць для поховання військових

На Личаківському цвинтарі залишилося 20 місць для поховання військових. Ілюстраційне фото: Суспільне

На Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові, також відомому як Марсове поле, залишилося лише близько 20 вільних місць для поховань загиблих військовослужбовців.

Про це повідомив керівник справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, найближчим часом місто представить нову ділянку для поховань захисників. Вибір місця тривали понад рік і супроводжувався консультаціями з робочою групою з увічнення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До обговорень долучалися ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

«Усі, хто боронить нас і нашу державність, заслуговують на почесті та гідне місце увічнення. Про деталі повідомимо окремо вже за кілька днів», — зазначив Євген Бойко.

Нагадаємо, у Львові на Голосківському кладовищі триває будівництво першого в місті крематорію. Наразі готовність об’єкта становить близько 60%, його відкриття запланували на весну 2026 року.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

У січні 2025 року Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради без аукціону уклало договір на інженерне проєктування будівництва меморіального комплексу, присвяченого пам’яті загиблих військових. Він розташовуватиметься на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе. Строк виконання робіт — 31 грудня 2026 року, однак виконавець може узгоджувати відтермінування, або ж виконати роботи завчасно.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Крім того, на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві буде створено «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.