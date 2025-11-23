Майже 200 000 українців у США опинилися під загрозою втрати легального статусу біженців, — Reuters

Ілюстративне фото. Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Getty Images

Десятки тисяч українців, які тікали до США від війни, опинилися в ситуації юридичної невизначеності, поки адміністрація Дональда Трампа місцями не може вирішити долю гуманітарної програми, яка дозволила біженцям жити та працювати у Сполучених Штатах.

Про це пише Reuters.

Згідно з внутрішніми даними уряду США, з якими ознайомилося агентство, станом на 31 березня через затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців, започаткованої колишнім президентом Джо Байденом, майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втрати свого легального статусу.

Свого часу гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу і, власне, роботу через затримки в обробці заявок на поновлення. Зокрема з працівниками технічних служб, дошкільною вчителькою, фінансовим планувальником, дизайнером інтер’єрів та студентом коледжу. Вони розповіли, як покладатися на власні заощадження, шукали підтримки в громаді та брали в борги, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Зокрема, журналісти поспілкувалися з 35-річною Катериною Голіздрою, яка втратила роботу та медичне страхування, а ще — опинилася під загрозою депортації після того, як у травні закінчився її легальний статус

Поки вона чекає на оновлення щодо своєї заяви, її потенційно можуть затримати федеральні імміграційні служби, повідомили троє колишніх імміграційних чиновників.

Деякі з опитаних Reuters людей також побоюються, що їх можуть заарештувати імміграційні служби США.

Ще шестеро біженців взагалі виїхали з країни до Канади, Європи та Південної Америки, щоб не ризикувати опинитися у в'язниці для мігрантів або бути висланими, як адміністрація Трампа робила з іншими мігрантами.

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні, посилаючись на міркування безпеки.

У травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення. Але, згідно з урядовими даними, опублікованими минулого тижня в межах судового позову, відтоді імміграційні службовці США опрацювали лише 1900 заявок на поновлення статусу від українців та інших громадян, що є лише часткою від тих, у кого закінчується термін дії статусу.

Законодавець-демократ з Палати представників США Майк Квіглі заявив, що його офіс отримав запити про допомогу від понад 200 українців, які перебувають у підвішеному стані.

«Існує побоювання, що якщо вони не заповнять свою заявку, якщо вони не пройдуть весь процес, вони будуть під загрозою депортації», — сказав Майк Квіглі.

За словами Енн Сміт, виконавчої директорки та радниці з питань регулювання Імміграційної робочої групи України — юридичної коаліції, створеної для допомоги тим, хто втік від війни до США, її адвокатська мережа отримує кілька дзвінків щотижня від українців, які повідомляють, що імміграційні органи затримують членів їхніх сімей.

Вона сказала, що українців затримували на будівельних майданчиках, під час доставки їжі або роботи водіями Uber чи вантажівок, а також під час масштабніших рейдів у Чикаго та Великому Клівленді.

Нагадаємо, на території країн Європейського Союзу зараз проживають близько 4,7 мільйона українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість українських біженців продовжує збільшуватися з кожним днем.