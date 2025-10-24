Росіяни та білоруси не зможуть взяти участь у Паралімпійських іграх 2026 року

Збірна України на відкритті Паралімпіади-2020 у Токіо. Ілюстраційне фото: Getty Images/Lintao Zhang

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі у зимових Паралімпійських іграх 2026 року, які відбудуться в Італії.

Про це йдеться на офіційному сайті МПК.

У вересні Генеральна асамблея комітету проголосувала за відновлення членства національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі. Це рішення дозволяло спортсменам із цих країн брати участь у змаганнях за умови кваліфікації відповідно до правил міжнародних федерацій окремих видів спорту.

Однак, після цього МПК отримав відповіді від міжнародних федерацій, які керують чотирма зимовими паралімпійськими дисциплінами, — і жодна з них не допустила білоруських чи російських спортсменів до відбору.

Зокрема:

Паралімпійське гірськолижне катання, лижні гонки та сноуборд: рада федерації 21 жовтня проголосувала проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях.

Паралімпійський біатлон: підтверджено, що спортсмени з цих країн залишаються відстороненими від змагань згідно з рішенням МПК від вересня 2022 року.

Паралімпійський хокей: російська команда формально може брати участь у змаганнях, але не має змоги потрапити на вирішальний відбірковий турнір. Білоруська команда взагалі не представлена на міжнародному рівні.

Керлінг на колісних кріслах: у січні 2025 року федерація продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань до кінця сезону 2024–2025 років.

Таким чином, представники обох країн не зможуть виступити на Іграх-2026.

«Так само як МПК повністю поважає рішення Генеральної асамблеї не продовжувати часткове призупинення членства Білорусі та Росії, ми також поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують», — зазначив президент МПК Ендрю Парсонс.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. У програмі — 79 комплектів нагород у шести видах спорту.

