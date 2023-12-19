Президент Володимир Зеленський визнав, що в України виник конфлікт з Польщею через зерно.

Про це він сказав під час своєї пресконференції у вівторок, 19 грудня.

Президент заявив, що він вдячний лідеру Польщі Анджею Дуді, уряду країни та суспільству, підкресливши, що Україна стоїть за незалежність братського народу.

Але при цьому, він визнав, що у нього виник конфлікт через експорт зерна не лише з Румунією, Словаччиною та Угорщиною, але і з Польщею. Через цей конфлікт Україна втратила сотні мільйонів доларів і частину врожаю. Але на компроміс він не буде йти, адже це питання виживання.

— Це не бізнес під час війни. Це виживання. У нас не було коридору, вільного незалежного чорноморського коридору. У нас були проблеми з Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Що в нас лишається, якщо в нас немає моря? У чому компроміс? Ми сказали, що не будемо продавати зерно в Польщі. Просто дайте вивезти це зерно. Я не тряпка. Я захищаю інтереси своєї країни. Я просив: дайте нам вивезти зерно. У Польщі це була політика передвиборча. Я казав: ви програєте. Весь ЄС був проти блокади. Слава богу, з'явилась розумна Румунія. Президент допоміг нашим фермерам вижити, у нього теж були страйки. Але він сказав: спочатку цінності, а потім ціни, — заявив Володимир Зеленський.

Зокрема, він висловив сподівання, що штучну блокаду вдасться зняти в співпраці з новим урядом Польщі.

— У поляків новий уряд. Я буду вірити, що новий уряд Польщі зніме штучну блокаду. Ми готові, щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Не можна політизувати питання зерна, коли в нас все заміновано, — додав президент.

Нагадаємо, Польща з 15 серпня закрила кордон для українського зерна.

Раніше Польща планувала створити спеціальну слідчу комісію через шахрайство з імпортом українського зерна, яке продавалося за заниженими цінами.

Також заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський заявив, що експорт зерна з України буде призупинено щонайменше до липня 2023 року.

В листопаді польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі польська сторона продовжує блокувати рух українських вантажівок на трьох напрямках, але є позитивна динаміка збільшення пропуску в нещодавно розблокованому пункті «Ягодин».