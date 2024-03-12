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Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати за 6 мільйонів гривень кран маніпулятор. Його планують використовувати для переміщення газонокосарок та деревини після спилу або після аварійного падіння.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

В пресслужбі КП «Миколаївські парки» зазначають, що придбання нової техніки обумовлено тим, що підприємство торік передало до ЗСУ кран-маніпулятор.

Згідно з технічними вимогами, кран маніпулятор має бути обладнаний кондиціонером або клімат-контролем, центральним замком з пультом дистанційного керування, пневмосидінням водія, електросклопідйомниками, LED денними ходовими вогнями, порошковим вогнегасником, автомобільним тросом та набором інструментів.

«Учасник повинен забезпечувати передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника). Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані українською мовою. Для роботи в жорстких умовах коробка змінних передач повинна бути механічною. Кількість передач не менше 9 вперед та 1 назад», – зазначається у тендерній документації.

Кран повинен бути доставлений на підприємство до 30 червня 2024 року, а гарантійний термін на техніку складатиме не менше 12 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу.

Закупівля позашляховиків для ГУР

13 листопада 2023 року стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ). А в Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.

Варто зазначити, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» відмінило попередні торги на закупівлю автівок. Тоді планувалось придбати 7 спеціалізованих автомобілів RENAULT DUSTER ZEN. Вже після цього було оголошено повторно торги на закупівлю вже інших автомобілів — Suzuki.

До цього комунальне підприємство «Миколаївські парки» збиралося придбати саджанці дерев та кущів за 7 мільйонів 726 тисяч 475 гривень. Після чого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати ці саджанці, а згодом запропонував спрямувати на закупівлю пікапів для військових 7 мільйонів гривень. Саме за ці кошти планували висаджувати нові дерева та кущі у місті.

Наприкінці січня 2024 року головному управлінню розвідки передали вісім позашляховиків Suzuki, які придбали за кошти бюджету Миколаєва.