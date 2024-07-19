Стріляли у Ірину Фаріон Фото telegram-канал Zahidwtf

У п’ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон.

Як повідомляє депутат Львівської міської ради Ігорь Зінкевич, постраждала знаходиться у важкому стані.

«Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», - повідомив депутат.

Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. За попередньою інфомрацією, Ірина Фаріон поранена у скроню.

«Стан важкий. Лікарі борються за життя», — розповіла Христина Равлюк.

Ірина Фаріон. Фото: ZAXID.NET

Донька Ірини Фаріон розповіла ЗМІ, що про замах на життя матері дізналася з тг-каналів. Наразі вона поспішає у лікарню.

Пізніше у поліції Львівщини зазначили, що вживають заходи для затримання стрілка.

«Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови. На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка», - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що у травні цього року Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

Звільнення Ірини Фаріон

Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.

Причиною стало розпочате Службою безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.

Це відбулося після того, як в одному зі своїх інтервʼю Ірина Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.

В свою чергу, мовознавиця відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.

У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.