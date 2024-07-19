У п’ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон.
Як повідомляє депутат Львівської міської ради Ігорь Зінкевич, постраждала знаходиться у важкому стані.
«Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», - повідомив депутат.
Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. За попередньою інфомрацією, Ірина Фаріон поранена у скроню.
«Стан важкий. Лікарі борються за життя», — розповіла Христина Равлюк.
Донька Ірини Фаріон розповіла ЗМІ, що про замах на життя матері дізналася з тг-каналів. Наразі вона поспішає у лікарню.
Пізніше у поліції Львівщини зазначили, що вживають заходи для затримання стрілка.
«Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови. На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка», - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, що у травні цього року Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.
Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.
Причиною стало розпочате Службою безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.
Це відбулося після того, як в одному зі своїх інтервʼю Ірина Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.
В свою чергу, мовознавиця відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.
У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.
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У п’ятницю, 19 липня, у Львові невідомий стріляв у Ірину Фаріон.
Як повідомляє депутат Львівської міської ради Ігорь Зінкевич, постраждала знаходиться у важкому стані.
«Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках і зброя була без глушника», - повідомив депутат.
Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. За попередньою інфомрацією, Ірина Фаріон поранена у скроню.
«Стан важкий. Лікарі борються за життя», — розповіла Христина Равлюк.
Донька Ірини Фаріон розповіла ЗМІ, що про замах на життя матері дізналася з тг-каналів. Наразі вона поспішає у лікарню.
Пізніше у поліції Львівщини зазначили, що вживають заходи для затримання стрілка.
«Подія сталась сьогодні, 19 липня, близько 19:30 на одній із вулиць Львова. Невідомий здійснив постріл зі зброї у бік 60-річної жінки. Лікарі госпіталізували потерпілу із пораненням голови. На місці працюють слідчі, оперативники, керівництво поліції Львівщини. Вживаються заходи для встановлення особи та затримання стрілка», - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, що у травні цього року Львівський апеляційний суд поновив Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.
Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.
Причиною стало розпочате Службою безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Ірини Фаріон.
Це відбулося після того, як в одному зі своїх інтервʼю Ірина Фаріон зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку «5 каналу» через трансляцію програми «Рандеву з Яніною Соколовою», де гостем була колишня народна депутатка Ірина Фаріон.
В свою чергу, мовознавиця відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.
У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.