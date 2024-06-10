Джаз на заході сонця у Миколаєві, червень 2024 року. Фото: «НикВести»

Понад половина опитаних миколаївців вважають, що повернути містян, які від початку повномасштабної війни виїхали з Миколаєва, допоможе підвищення заробітної плати (43%) та відновлення зруйнованого житла (35%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) у квітні-травні 2024 року, пишуть «НикВести». В опитуванні миколаївці мали можливість обирати до двох відповідей на поставлене питання.

Ще 18% вважають, що повернути миколаївців у місто можеть допомогти ефективні антикорупційні заходи, а 19% – безкоштовні програми перепідготовки для майбутнього працевлаштування у місті. Також містяни вважають, що цьому допоможе вступ до ЕС (12%) та НАТО (10%).

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», скриншот

Ще частина містян вважають, що поверненню допоможуть програми підтримки підприємництва (6%), покращені умови купівлі першої нерухомості (6%), збільшення декретних виплат (5%) та поліпшення умов для підвищення кваліфікації (3%). А 8% не знайшли відповіді на поставлене питання.

Станом на травень 2024 року кількість жителів Миколаєва становить близько 430 тисяч людей. До вторгнення населення міста нараховувались у кількості 500 тисяч.

Для повного відновлення кількості населення, вважає мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, необхідно вирішити дві основні проблеми: забезпечити місто питною водою та запустити очне навчання.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв’ю на дому у респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше.

Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022). Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%. Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування миколаївців у 2023 році

Минулого року опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що 92% мешканців Миколаєва пишаються тим, що є жителями цього міста. Більшість з них відповіли, що не планують залишати місто в разі військового загострення.

Опитування також показало, що майже половина жителів Миколаєва (47%) оцінює стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Миколаївці минулого року також відповіли, що схвалюють діяльність голови ОВА Віталія Кіма. Рівень позитивного ставлення до адміністрації найвищий серед міст України. Ставлення до мера Олександра Сєнкевича серед опитаних розділилося майже порівну.

Близько 56% жителів Миколаєва також відповіли, що економічне становище їхньої родини протягом останніх 12 місяців погіршилося. Водночас, 13%, навпаки, зазначають про поліпшення.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.