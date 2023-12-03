З понеділка, 4 грудня, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Пропуск транспортних засобів розпочнеться після опівночі.

«З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)», — зазначено у пресрелізі.

Також зазначається, що відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.