Жителі мікрорайону Широка Балка просять привести до ладу Широкобальський міст, який сполучає Центральний та Корабельний райони міста: поприбирати сміття та зробити доріжки.

Відповідне звернення вони опублікували у контакт-центрі Миколаївської міськради.

Так, миколаївці просять місцеву владу прибрати пляшки від «коктейлів Молотова», які лежать на мосту ще з початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, жителі скаржаться на повалені бордюри та відсутність доріжок для пішоходів. За словами жителів мікрорайону, підйом, що веде на міст зі сторони Широкої Балки просто засипаний глиною.

«Зробіть вже все тут до ладу. Багато разів тут бригади працювали і не дороблено. Бордюр на мосту валяється, там же люди ходять, доріжки нема, пляшки ще досі. Їм півтора року, то був коктейль Молотова... Доріжку для підйому на міст з боку широкої балки взагалі засипали глиною», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше мешканці Широкої Балки також скаржилися на відсутність доріжок, що ведуть на міст і просили міську владу зробити тротуар від Широкобальського мосту до трамвайної зупинки.

Широкобальський міст

Нагадаємо, що лютому 2020 року депутати Миколаївської міської ради схвалили передачу на баланс «Укравтодору» Інгульського та Широкобальського мостів. Віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв повідомив, що у держвласність Широкобальський міст прийняти не можуть, тому що він не перебуває на трасі міжнародного значення. Тоді надати допомогу у пошуку коштів на ремонт був готовий народний депутат Олександр Гайду.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті міста немає грошей на ремонт Широкобальського переїзду у Корабельному районі. Проект капітального ремонту мосту передбачає вартість робіт у розмірі 115 мільйонів гривень. Проте вартість його реконструкції після проходження експертизи зросла до 165 мільйонів гривень.